印尼学校要求学生5时30分到校 学生家长喊吃不消

（法新社印尼古邦15日电） 印尼远东地区一座城市当局要求若干中学学生每天凌晨5时30分前到校上课，让学生和家长大喊吃不消。

广告 继续浏览后续

这项在东努沙登加拉省（East Nusa Tenggara）省会古邦（Kupang）进行的试办计画，要10所中学的12年级生每天凌晨5时30分就到校上课。

家有16岁孩子的母亲阿塔（Rambu Ata）告诉法新社：「这实在极为艰难，他们现在必须在外面一片漆黑的情况下走出家门，我无法接受…在黑暗寂静的情况下，他们的人身安全无法获得保障。」

阿塔的女儿尤莉卡（Eureka）现在凌晨4时就必须起床准备，然后搭摩托车上学。

阿塔说：「现在她每天回到家都精疲力竭、立刻入睡，因为她很困。」

至少有一名学者认同阿塔的说法。努沙山达纳大学（Nusa Cendana University）教育专家罗勃（Marsel Robot）告诉法新社：「这与改善教育品质的努力没有关连。」

罗勃说，长程来看，睡眠不足可能会危害学生的健康，并导致行为出现变化。

「他们只睡几个小时，这会对他们的健康构成严重风险。这也会让他们带来压力，他们会透过行为表现来宣泄压力。」

美国小儿科学会（American Academy of Pediatrics）2014年发表的研究建议，中学生开始上课时间应该订在上午8时30分以后，好让学生能睡饱。

© 2023 AFP