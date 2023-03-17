假新闻制作突飞猛进 AI机器人化身电视台主播

（法新社卡拉卡斯16日电） 在「新闻之家」电视频道，一名金发男主持人正对着镜头，以英文念出台词说：「委内瑞拉是一个如此贫穷的国家，这究竟是真的吗？」但这个人不是记者，他甚至不是人类。

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这段带着字幕、据称在新闻频道播出的剪辑影片出现在社群媒体，立场明显偏向委内瑞拉政府，在委国掀起风波。

人工智慧 （AI）产物已经成为在全球传播假新闻的工具，且这种情况愈来愈普遍，上述并非个案。

非政府组织「见证」（Witness）媒体技术专家安伦（Shirin Anlen）告诉法新社：「愈来愈多地区开始将深伪技术（Deepfake）和人工智慧编制的影音视为一种威胁，而这通常发生在大选接近的时候。」

上个月，美国一家研究公司发现名为「狼新闻」（Wolf News）的假新闻媒体，频道的AI主播大肆替中国共产党进行宣传。

上个月，网路上也疯传一段经过篡改的影音，内容显示美国总统拜登对「外星物种」的威胁提出警告。

去年则是有乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）承认吸食古柯硷的假影片，以及美国饶舌天王阿姆（Eminem）攻击墨西哥总统罗培兹欧布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）的假饶舌歌。

「新闻之家」（House of News）的主播是使用伦敦人工智慧新创公司Synthesia提供的技术创建。Synthesia向YouTube举报后，影片已经下架。

委内瑞拉总统马杜洛（Nicolas Maduro）对于外界说他的政府是假消息幕后主使感到愤怒。

西班牙拉科鲁尼亚大学（University of A Coruna）教授莫斯奎拉（Eduardo Mosqueira）说：「任何有基本概念的人，都可以使用这些类型的程式。」

他说：「识别假影音并不难，但要破译其来源就难得多了。」

他表示：「在社群媒体编写机器人程式变得越来越容易，他们可以伪装成真人，发布你想要宣传的资讯。」

而且通常情况下，这种策略会奏效。莫斯奎拉说：「谎言一旦重复千遍，就会成为事实。」

© 2023 AFP