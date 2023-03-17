扩大应用 微软要把AI放入Excel和Outlook

（法新社旧金山16日电） 微软持续推展人工智慧（AI）革命，今天宣布要把ChatGPT背后的生成式AI功能应用在具代表性的Excel、Word和Outlook等办公软体。

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总部设在华盛顿州雷孟（Redmond）的微软（Microsoft）一直不吝于快速采用以语言式的人工智慧，尽管初期会有聊天机器人给出乱七八糟回应或资讯明显错误等问题，但微软始终不像竞争对手般瞻前顾后。

微软名为Copilot的最新版聊天机器人，将把类似ChatGPT功能应用在办公室工作中，几乎能瞬间制作出会议记录、日历或PowerPoint投影片等。

新版聊天机器人的卖点是生成式人工智慧（generative AI，即ChatGPT式的能力）将作为微软广受欢迎工作软体的「助手」，不会单方面接管办公室作业。

微软执行长纳德拉（Satya Nadella）在视讯发布会说：「AI应用在自动驾驶不稀奇，但这种次世代人工智慧，我们的应用方式将是把它从自动驾驶转为副驾驶。」

微软正砸数十亿美元重金给OpenAI公司，后者研发出的科技正是ChatGPT背后的利器，OpenAI更于14日推出最新版AI机器人GPT-4。

OpenAI的技术已是微软Bing搜寻引擎聊天机器人的基础。受惠于人工智慧，Bing的用户数量成长。

其他科技大厂则对生成式人工智慧抱持较谨慎态度，深怕这种科技恐在未来出差错时造成难堪。

谷歌（Google）的云端计算机构本周指出，将提供测试者把生成式AI灌入App的方法，或将其应用在Google平台。

脸书（Facebook）和Instagram母公司Meta的执行长祖克柏（Mark Zuckerberg）上月表示，将组建一个产品组提出「加速推进」人工智慧业务的方法。

© 2023 AFP