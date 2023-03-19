AI将改变世界　但人类准备好了吗?

（法新社旧金山18日电） 观察家表示，通用人工智慧（AGI）的兴起将为世界带来「数量级」的变化；但，我们准备好了吗？

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AGI可将人们从琐碎的任务中解放出来，并开创一个富有创造力的新时代。但专家警告，这种历史性的范式转变可能威胁就业，并引发无法克服的社会问题。

旧金山新创公司Runway执行长陈思齐告诉法新社，从电力到网路，过去许多技术进步带来强大的社会变革，「但我们现在关注的是智慧本身…这是我们第一次能够创造智慧本身，并增加它在宇宙中的数量」，因此变化将「比历史上其他所有技术变革还要大」。

陈思齐表示，这种令人兴奋但也令人恐惧的改变是「双面刃」，我们希望它是一种「尽可能可控」的工具。

去年底发布的ChatGPT使AGI的梦想离现实更近了一步，开发ChatGPT的OpenAI本周又发布了更强大的版本GPT-4。

微软支持的OpenAI大获成功，在矽谷引发竞赛，科技巨头纷纷试着提升它们的AI工具水准，但对聊天机器人偏离轨道仍抱持谨慎态度。

AI兴起让人产生人类工作是否受到威胁的问题，也对创作的真实性打上问号，因为歌曲、图像、艺术等是由软体而不是人所创造。

人类会回避教育，转而依赖软体来代替他们思考吗？可以信任谁，来负责让AI公正、准确并适应不同国家和文化的任务呢？

OpenAI表示打算逐步建构AGI，以造福全人类为目的，但也承认这个软体存在安全缺陷。

OpenAI科学长苏茨克维（Ilya Sutskever）接受「麻省理工科技评论」（MIT Technology Review）访问时表示，安全是一个「过程」，公司「非常希望各方能提出某种流程，允许较慢发布具备这些完全前所未见能力的模型」。

© 2023 AFP