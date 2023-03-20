沙赞！众神之怒 北美票房冲第一

（法新社洛杉矶19日电） 「沙赞！众神之怒」（Shazam! Fury of the Gods）周末以约3050万美元成绩攻上北美票房冠军。

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影艺事业顾问公司「娱乐经销研究」（Franchise Entertainment Research）分析师葛罗斯（David A. Gross）表示，「对一部非漫威（Marvel）的超级英雄续集片来说，这算是疲软的开映成绩，远逊于沙赞第一集」。

第一集「沙赞！」（Shazam!）2019年4月开映时海捞5350万美元。而据美国娱乐业界周刊「综艺」（Variety）报导，由柴克莱威（Zachary Levi）等人主演的这部续集片光成本就高达1亿1000万美元。

追踪票房表现的北美院线联盟（Exhibitor Relations）今天通报，上周冠军片「惊声尖叫6」（Scream VI）本周下滑一个位置来到亚军，收入1750万美元。

排名同样下滑一个位置来到第3的还有拳击剧情片「金牌拳手3」（Creed III），17至19日期间进帐约1540万美元。

科幻惊悚片「65：恐怖行星」（65）排名第4，票房580万美元。

「蚁人与黄蜂女：量子狂热」（Ant-Man and the Wasp: Quantumania）则以410万美元进帐排名第5。

排名第6至第10的作品依序为：「熊盖毒」（Cocaine Bear），390万美元；「耶稣革命」（Jesus Revolution），350万美元；「棒球冠军」（Champions），300万美元；「阿凡达：水之道」（Avatar: The Way of Water），190万美元；「鞋猫剑客2」（Puss in Boots: The Last Wish），150万美元。

© 2023 AFP