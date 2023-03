沙赞！众神之怒 北美票房冲第一

(法新社洛杉矶19日电) 「沙赞!众神之怒」(Shazam! Fury of the Gods)周末以约3050万美元成绩攻上北美票房冠军。

影艺事业顾问公司「娱乐经销研究」(Franchise Entertainment Research)分析师葛罗斯(David A. Gross)表示,「对一部非漫威(Marvel)的超级英雄续集片来说,这算是疲软的开映成绩,远逊于沙赞第一集」。

第一集「沙赞!」(Shazam!)2019年4月开映时海捞5350万美元。而据美国娱乐业界周刊「综艺」(Variety)报导,由柴克莱威(Zachary Levi)等人主演的这部续集片光成本就高达1亿1000万美元。

追踪票房表现的北美院线联盟(Exhibitor Relations)今天通报,上周冠军片「惊声尖叫6」(Scream VI)本周下滑一个位置来到亚军,收入1750万美元。

排名同样下滑一个位置来到第3的还有拳击剧情片「金牌拳手3」(Creed III),17至19日期间进帐约1540万美元。

科幻惊悚片「65:恐怖行星」(65)排名第4,票房580万美元。

「蚁人与黄蜂女:量子狂热」(Ant-Man and the Wasp: Quantumania)则以410万美元进帐排名第5。

排名第6至第10的作品依序为:「熊盖毒」(Cocaine Bear),390万美元;「耶稣革命」(Jesus Revolution),350万美元;「棒球冠军」(Champions),300万美元;「阿凡达:水之道」(Avatar: The Way of Water),190万美元;「鞋猫剑客2」(Puss in Boots: The Last Wish),150万美元。

