美科州高中生射伤学校职员后逃逸 警方找到时已丧命

（法新社洛杉矶23日电） 美国科罗拉多州丹佛市（Denver）一所高中的学生赖尔（Austin Lyle）昨天在枪击2名学校职员后逃逸，警方昨晚在他弃置的车辆附近发现他的尸体。

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科罗拉多州警方表示，现年17岁的非裔学生赖尔昨天上午10时之前不久在东方高中（East High School）2名行政人员拍身检查他是否携带武器时掏枪射击两人，然后逃逸。

当局表示，由于赖尔有行为问题，因此校方每天都在他到校时执行「安全计画」，对他搜身检查。警方和教育当局都未透露，赖尔以往有何行为导致校方针对他个人执行安全搜身计画。

赖尔作案的用枪目前尚未寻获，两名受伤校职人员在送医救治后，一人在当天下午出院，另一人伤势严重，继续住院。

丹佛警方下午4时30分之前不久在该市西南方80公里的偏远山区发现赖尔的汽车，当地邻近派克郡（Park County）小镇贝利（Bailey）。大约4小时后，警方在距离汽车约320公尺的地方找到一具尸体。路透社报导，派克郡法医单位已在脸书贴文证实，尸体就是赖尔。

3年前，东方高中董事会表决取消由携枪市警、也就是驻校治安官（school resources officer）进驻校园开放区域的计画，转而仰仗学区本身的安全人员维安。

学区督学马雷罗（Alex Marrero）表示，经过昨天的枪击事件后，本学年剩余时间将由两名武装警察重新进驻东方高中校园。

© 2023 AFP