美科罗拉多州高中生持枪伤人逃逸 警方追缉

（法新社洛杉矶22日电） 美国科罗拉多州今天发生一名17岁高中生持枪射伤两名学校职员之后逃跑的案件，警方正在追缉这名学生。这是震撼美国教育界的最新一起枪枝暴力事件。

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科罗拉多州警方表示，涉嫌开枪的学生名为赖尔（Austin Lyle），事发时，他正接受搜身、查看是否携带武器，然后就掏出一把手枪开始射击。

丹佛（Denver）警察局长汤玛斯（Ron Thomas）说，今天上午约9时50分获报东方高中（East High School）发生枪击事件，「员警和医疗人员…很快赶到现场，发现两名受枪伤的成年男性」。

两名伤者是校方管理人员，被紧急送往医院，其中一人情况危急。

汤玛斯在记者会中说，依据一项安全计画规定，赖尔每天到校时都要接受搜身，以检查是否携带武器，通常是基于对当事人过去行为的疑虑才会有这种安排。

丹佛警察局在社群媒体推特（Twitter）表示，警方采取不寻常措施来搜寻一名被追缉的少年，「因为他对公共安全构成疑虑」。

警察局还表示：「赖尔是非裔，最后一次露面时，身穿绿色连帽衫。」

丹佛市长韩考克（Michael Hancock）说，当局认为他「携带武器且很危险」。（译者：纪锦玲）

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