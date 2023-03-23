贝多芬头发DNA藏玄机 研究人员找到死因线索

（法新社华盛顿22日电） 德国名作曲家贝多芬（Ludwig van Beethoven）用尽一生创作古典乐许多最具影响力作品后，于近200年前在维也纳病逝。

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历史学家和医学学者长期以来一直在贝多芬的日记和信件中寻找有关他健康问题的线索，试图解释贝多芬于56岁死亡、渐进性听力丧失及与慢性病缠斗的原因。

这个国际研究团队使用经过验证的贝多芬头发替他的基因组定序，认为肝衰竭或肝硬化是贝多芬死亡的可能原因，而这个疾病是由酗酒等诸多因素引起。

研究的共同作者、波恩大学医院（University Hospital of Bonn）人类遗传学研究所（Institute of Human Genetics）学者诺森（Markus Nothen）说：「我们探究了贝多芬渐进式听力丧失、肠胃问题与导致死亡的肝衰竭3个主要症状的可能遗传原因。」

诺森说贝多芬「有得到肝脏疾病的强烈基因倾向」，研究人员在他的头发验出B型肝炎病毒定序。

诺森说：「我们认为他的肝病是因遗传倾向、由可查的长期酗酒习惯与感染B型肝炎的交互作用所引起。」

麦斯普兰克演化人类学研究所（Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology）的克劳瑟（Johannes Krause）说，B肝「在19世纪初可能相当常见，至少在他死前的最后几个月，他感染了B型肝炎」。

这份研究报告今天发表于「当代生物学」（Current Biology）期刊，作者无法判定最终导致贝多芬1818年耳聋的渐进式听力丧失遗传原因。

剑桥大学（University of Cambridge）博士生、这份研究的主要作者贝格（Tristan Begg）说，研究人员分析8缕据称是取自贝多芬的头发，判定其中5撮「几可肯定为真」。

贝多芬1770年出生于波昂（Bonn），一生中有多段时间都在对抗肠胃问题与黄疸，最后于1827年病逝。

贝格说：「他有好几段时间因为急性疾病而无法工作，像是在1825年春天有一个月都深受急症所苦。」

塔尔图大学（University of Tartu）基因组研究所（Institute of Genomics）的奇维希德（Toomas Kivisild）说，他们发现贝多芬的父系直系血亲中有「一段额外的亲子关系」，也就是婚外情所生的孩子。

奇维希德说，这发生在16世纪末到贝多芬1770年出生期间，即共祖阿尔特．冯．贝多芬（Aert van Beethoven）7代以内的某个时期。

贝格说：「无法排除贝多芬本人是非婚生子女的可能。我不是在大肆宣扬，我只是说有这个可能性，这个因素必须考量。」

贝多芬在1802年写给兄弟们的信中要求，要在他死后描述他的健康问题，尤其是他丧失听力。

克劳瑟说：「他希望死后验尸。基本上，我们透过这个计画，在某种程度上实现了他的愿望。」

© 2023 AFP