智利鲍鱼打败数万竞争者 获选年度最佳软体动物

（法新社圣地牙哥24日电） 年度最佳软体动物（Mollusc of the Year）票选近日出炉，获得青睐的不是绚烂外表，也不是引人注目的交配仪式，一众老饕似乎是因为口腹之欲而把票投给了「智利鲍鱼」。

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这种可食用的鲍鱼通常被称为Loco，尽管面对强大竞争者，像是外表迷幻夺目的波浪泡泡蜗牛（Wavy Bubble Snail），以及可以活500年的深海巨型玛土撒拉牡蛎（Methuselah oyster），智利鲍鱼在全球票选中依旧夺下42%票数。

这场比赛由LOEWE转化生物多样性基因组研究中心（LOEWE Centre for Translational Biodiversity Genomics）举办，他们将破解智利鲍鱼的基因组，以造福科学界和全人类。

智利鲍鱼的提名人、美国南卡罗来纳州的克勒姆森大学（Clemson University）研究员巴耶萨（J. Antonio Baeza）很高兴获得胜利。

他说，「这感觉太棒了。众所皆知，智利鲍鱼并非最吸引人的软体动物，但我猜它一定比海蛞蝓好吃多了」。

智利鲍鱼在秘鲁和智利是盘上佳肴，单纯沾点美乃滋，或是加进汤里都十分美味。虽然这种受欢迎度或许让智利鲍鱼摘下票选桂冠，但它的潜在价值远远不止于被端上餐桌。

研究学者表示，为这种顶级掠食者和重要软体动物进行基因组解码，将能揭开海洋无脊椎动物如何应对过度捕捞以及分子程度的污染，它们血液中的输氧色素还可能协助人类研究对抗某些类型的癌症。

这项年度票选活动，举办目的是为了提高民众对于软体动物族群的认识，这种动物群体包含深海巨型乌贼，甚至是花园里的蛞蝓。

软体动物已经存在超过5亿年，是仅次于昆虫的动物界第2大门（phylum）。但研究学者指出，由于缺乏基因研究，它们通常蒙上神秘的面纱。

智利鲍鱼从8万5000个提名竞争者中脱颖而出，进入最终5个决选名单，并交由大众票选。

投票于19日截止，智利鲍鱼登冠，第2名是有着霓虹裙摆的波浪泡泡蜗牛，第3名则是长寿的玛土撒拉牡蛎。

© 2023 AFP