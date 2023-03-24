萧青阳父女档夺葛莱美 接受法新社专访称发想于公路之旅

（法新社台北24日电） 台湾设计师萧青阳18年来7度入围葛莱美奖，今年与女儿萧君恬合作的唱片包装设计作品终于获奖。回忆起去年与葛莱美奖擦身而过后，他们展开沙漠公路之旅并着手下一个计画。

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24岁的萧君恬告诉法新社：「当时我们在亚利桑那州旅行时，沙漠一望无际，只有一条路。在夜晚就像是跟自己对话。」 这些想法给了他们灵感，来为「淡兰古道三部曲」原声带专辑Beginningless Beginning设计与包装。一年后，这对父女档赢得葛莱美奖（Grammy Awards）最佳唱片包装奖，为这趟旅程划下完美句点。 第一次入围葛莱美就获奖的萧君恬说，她兴奋到上台前竟忘了拥抱坐在旁边的家人。 56岁的萧青阳说：「我在观众席坐了18年，终于上台了，她第一次就得奖，所以我们的心情很不一样。」 萧君恬第一次参加葛莱美颁奖典礼时只有7岁，当时是她父亲第2次入围。她说，当时感觉就像是去看一场演唱会，欣赏世界上最大咖的音乐巨星表演。

萧君恬提到，后来她才了解到，这其实对父亲来说是很重要的一场比赛，每次看到他都很失望，所以她也觉得自己像是经历了6次的铩羽而归。 萧青阳和萧君恬是以布袋戏偶的外型为发想制作专辑封面，萧青阳表示，专辑封面打开来就像手风琴一样，多层次象徵着「沿着百年古道走过的路径和听过的音乐」。

萧君恬发现，行走在古道上与穿越美国亚利桑那州沙漠的公路之旅两者间有相似之处。她说，那是一种内心探索与禅的反思。 萧青阳说，古道让他想起父亲和祖父走过这些路的时代，而现在自己走在同一条路上，他想描绘他们那个时代的故事，重现100年前古道的样貌，以及当时在台湾播放的音乐。

萧青阳把走在祖先的足迹上比拟为一场朝圣之旅，萧君恬说他们试图在设计中展现一种永无止境之旅的感觉。

她还说：「不论你从哪一边看，上面或下面，它都可能是开始或结束。或者是，可能没有所谓的开始和结束。」

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