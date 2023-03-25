因滑雪事故挨告 葛妮丝派特罗称对方才是肇事者

（法新社洛杉矶24日电） 因为滑雪时遭遇的事故挨告后，美国女演员葛妮丝派特罗（Gwyneth Paltrow）今天在美国犹他州出庭作证，称控告她的男子才是肇事者。

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退休验光师桑德森（Terry Sanderson）因7年前的一次滑雪事故，控告曾演出「莎翁情史」（Shakespeare in Love）的葛妮丝派特罗，并向她求偿。桑德森的律师将意外归咎于葛妮丝派特罗，指称此事造成桑德森相当于330万美元（约新台币1亿元）损失。

葛妮丝派特罗则反控桑德森，并象徵性求偿1美元加上律师费作为赔偿，她在庭讯第4天，于洛矶山（Rocky Mountain）度假小镇公园市（Park City）的法庭上发言。

葛妮丝派特罗接受桑德森的律师诘问时说：「桑德森先生在那条滑雪坡道上直接撞上我，这是事实。」

她回忆道：「当他滑进我的滑雪板之间时，我完全僵住了。」

桑德森的律师询问她是否在事发后立刻尖叫说：「你直接滑到我该死的背。」葛妮丝派特罗回答：「是的，我有。我为我说的脏话道歉。」

两名当事人都声称自己是被对方从后面撞上。

曾获奥斯卡金像奖的葛妮丝派特罗在法庭上说，她曾一度担心自己会遭性侵。

她说：「当时我在滑雪，然后有两支滑雪板挤进我的滑雪板之间，迫使我的双腿分开，接着有人用身体压向我，发出一种非常奇怪的哼声。」

「因此，我的大脑试图弄清楚发生了什么事。我在想：这是恶搞吗？有人在做变态的事吗？」

事件发生时，葛妮丝派特罗正与现任丈夫佛查克（Brad Falchuk），以及她和前夫、酷玩乐团（Coldplay）主唱克里斯马汀（Chris Martin）所生的摩西（Moses）与艾普尔（Apple）度假。

桑德森的律师声称葛妮丝派特罗在事发后逃离现场，预料上述3人都会出庭作证。

葛妮丝派特罗今天坦承她离开了现场，但称是因为她的滑雪教练克利斯提安森（Eric Christiansen）告诉她可以先离开，而克利斯提安森留在现场。

她说：「克利斯提安森先生留下来填写报告，并确保桑德森先生没事，他说我可以先走。」

葛妮丝派特罗补充道：「他也知道我的女儿在下面等我。」

代表桑德森出庭的布勒（Lawrence Buhler）在开庭陈述中说，葛妮丝派特罗一直以「危险」和「鲁莽」的方式滑雪，导致桑德森「断了4根肋骨及永久性脑损伤」。

葛妮丝派特罗今天再三否认这些说法。她接受诘问时承认，她在事故发生后，没有询问桑德森的伤势或健康状况。

她说：「我认为大家必须记住一件事：身为事故受害者，心里不一定会想到肇事者。」

© 2023 AFP