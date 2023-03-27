人工智慧复制创作心血 艺术家决心讨公道

（法新社旧金山27日电） 艺术家对人工智慧在几秒钟内复制他们耗时多年发展出来的风格感到愤慨，他们正在网路上和法庭展开行动，捍卫自身权益。

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随着生成式人工智慧（Generative AI）程式去年发布，艺术界怒气爆发。这些程式可以令人信服地执行命令，例如像漫画家安德森（Sarah Andersen）那样画狗，或者像插画家欧提兹（Karla Ortiz）那样画仙女。

这种模仿风格的人工智慧作品是在未经原艺术家同意（consent）、没有署名（credit）、也未获得报酬（compensation）的情况下生产，这3个C是改变这一切乱象的核心。

包括安德森和欧提兹在内的艺术家，在1月针对DreamUp、Midjourney和Stable Diffusion提起集体诉讼，这3个影像生成式人工智慧程式都是用线上找到的艺术品进行设计。

安德森告诉法新社，当她第一次看到AI生成影像抄袭她的Fangs漫画作品风格时，她感到「被侵犯」。

安德森发推文表达心中的愤怒，结果文章在网上疯传，其他被激怒的艺术家也向她讲述自身的遭遇。

支持这项诉讼的人希望树立判例，藉以管理复制艺术家风格的生成式人工智慧程式。

艺术家要求人工智慧创作者在学习软体中使用他们作品必须获得许可，艺术家并可以选择将其作品移除。

他们还要求得到适当的报酬。

欧提兹说：「至于采取什么形式，可以讨论。」

她若有所思地说，报酬可以采取授权的模式，并且必须相称。

欧提兹说，「公司赚取数以百万计美元，而艺术家只分到几分钱」，铁定不对。

© 2023 AFP