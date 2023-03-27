基努李维杀翻北美 捍卫任务4狂扫7350万美元

（法新社洛杉矶26日电） 这个周末上映的新黑色动作惊悚片「捍卫任务4」（John Wick: Chapter 4）在北美「杀」翻各大影院，北美院线联盟（Exhibitor Relations）今天表示，该片开出了令人惊艳的7350万美元票房。

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影艺事业顾问公司「娱乐经销研究」（Franchise Entertainment Research）负责人葛罗斯（David A. Gross）称这是「超杀的开映成绩」，并称每一集的「捍卫任务」都能成功超越前作。

绝大多数的影评都给了「捍卫任务4」正面评价。「华盛顿邮报」（The Washington Post）赞叹说：「如果所有动作片都能像这样精心、利落地安排就好了。」但也有部分评论认为，每一集「捍卫任务」都死超过100人，实在有点太多。

「捍卫任务4」的成功，很大一部份要归功导演查德史塔赫斯基（Chad Stahelski），因为他本身过去也是一名特技演员。此片与基努李维（Keanu Reeves）同台较劲的包括甄子丹、比尔史柯斯嘉（Bill Skarsgard）、劳伦斯费许朋（Laurence Fishburne）等。

上周票房冠军「沙赞！众神之怒」（Shazam! Fury of the Gods）本周以970万美元排名第2。这部片被美国娱乐媒体「综艺」（Variety）称为是「现代超级英雄电影中，票房最让人失望的其中一部」 。

排名第3的是「惊声尖叫6」（Scream VI），24至26日有840万美元的票房收入。

排名第4的则是另一部系列电影「金牌拳手3」（Creed III），进帐837万美元。这部片由麦可B乔丹（Michael B. Jordan）执导并主演，而同片演出的乔纳森梅杰斯（Jonathan Majors）昨天刚因家暴指控被捕。

亚当崔佛（Adam Driver）主演的科幻惊悚片「65：恐怖行星」（65），本周票房排名下滑1个位置来到第5，成绩330万美元。

排名第6至第10名的依序为：「蚁人与黄蜂女：量子狂热」（Ant-Man and the Wasp: Quantumania），240万美元；「熊盖毒」（Cocaine Bear），210万美元；「耶稣革命」（Jesus Revolution），200万美元；「棒球冠军」（Champions），150万美元；「阿凡达：水之道」（Avatar: The Way of Water），140万美元。

© 2023 AFP