基努李维杀翻北美 捍卫任务4狂扫7350万美元

(法新社洛杉矶26日电) 这个周末上映的新黑色动作惊悚片「捍卫任务4」(John Wick: Chapter 4)在北美「杀」翻各大影院,北美院线联盟(Exhibitor Relations)今天表示,该片开出了令人惊艳的7350万美元票房。

影艺事业顾问公司「娱乐经销研究」(Franchise Entertainment Research)负责人葛罗斯(David A. Gross)称这是「超杀的开映成绩」,并称每一集的「捍卫任务」都能成功超越前作。

绝大多数的影评都给了「捍卫任务4」正面评价。「华盛顿邮报」(The Washington Post)赞叹说:「如果所有动作片都能像这样精心、利落地安排就好了。」但也有部分评论认为,每一集「捍卫任务」都死超过100人,实在有点太多。

「捍卫任务4」的成功,很大一部份要归功导演查德史塔赫斯基(Chad Stahelski),因为他本身过去也是一名特技演员。此片与基努李维(Keanu Reeves)同台较劲的包括甄子丹、比尔史柯斯嘉(Bill Skarsgard)、劳伦斯费许朋(Laurence Fishburne)等。

上周票房冠军「沙赞!众神之怒」(Shazam! Fury of the Gods)本周以970万美元排名第2。这部片被美国娱乐媒体「综艺」(Variety)称为是「现代超级英雄电影中,票房最让人失望的其中一部」 。

排名第3的是「惊声尖叫6」(Scream VI),24至26日有840万美元的票房收入。

排名第4的则是另一部系列电影「金牌拳手3」(Creed III),进帐837万美元。这部片由麦可B乔丹(Michael B. Jordan)执导并主演,而同片演出的乔纳森梅杰斯(Jonathan Majors)昨天刚因家暴指控被捕。

亚当崔佛(Adam Driver)主演的科幻惊悚片「65:恐怖行星」(65),本周票房排名下滑1个位置来到第5,成绩330万美元。

排名第6至第10名的依序为:「蚁人与黄蜂女:量子狂热」(Ant-Man and the Wasp: Quantumania),240万美元;「熊盖毒」(Cocaine Bear),210万美元;「耶稣革命」(Jesus Revolution),200万美元;「棒球冠军」(Champions),150万美元;「阿凡达:水之道」(Avatar: The Way of Water),140万美元。

© 2023 AFP