欧洲刑警组织：歹徒恐利用ChatGPT精进犯罪手法

（法新社海牙27日电） 欧洲刑警组织（Europol）今天警告，犯罪分子恐利用ChatGPT等人工智慧（AI）精进犯罪手段。

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欧洲刑警组织在最新报告中说，从发动网路钓鱼攻击、散布不实讯息到安装恶意软体等，聊天机器人快速发展出的能力，不只有利于人类，也有助于歹徒吸金诈财。

美国新创公司OpenAI研发的ChatGPT去年11月推出，因能清楚回答困难问题、作词写诗或编写程式甚至还能通过考试，令使用者大为惊艳，纷纷应用于日常生活。

总部设于海牙的欧洲刑警组织说：「犯罪分子可能利用这类AI系统犯案，这样的前景令人堪忧。」

欧洲刑警组织表示，他们新设的「创新实验室」（Innovation Lab）虽着眼于整体聊天机器人的使用，但在一系列研讨会特别聚焦于ChatGPT，因为后者最引人注目和使用最为广泛。

欧洲刑警组织发现，犯罪分子可能会利用ChatGPT「大幅加快对未知领域的研究程序」，可能包括草拟诈欺犯案计画，或是查询「如何闯入民宅、犯下恐怖行动、网路犯罪与儿童性侵案」的资讯。

聊天机器人能模仿说话风格，对于发动网路钓鱼攻击特别能派上用场，能引诱使用者点击假的电邮连结，之后再试图窃取他们的资料。

ChatGPT能迅速产出逼真的语音文本，成为「用于宣传与散布不实讯息的理想工具，能相对更不费工就产出、散布反映特定论述的讯息」。

ChatGPT也可用来编写电脑程式，对没有技术能力的犯罪分子特别有利，「这类自动程式生成能力，对那些对编码和开发所知甚少或一无所知的犯罪行为者特别有用」。

欧洲刑警组织指出，美国与以色列网路威胁情报公司Check Point Research的初步报告显示，聊天机器人可用来撰写钓鱼电子邮件渗透网路系统。虽然ChatGPT有防护措施，包括内容审查，不会回答被归类为有害或有偏见的问题，但可藉由输入巧妙的提示词规避。

这份欧洲刑警组织的报告还说，人工智慧仍在初步发展阶段，能力「预计将随时间而提升」，但「最重要的是要提高外界对此的认知，以确保找出任何可能的漏洞，尽快采取行动堵住。」

© 2023 AFP