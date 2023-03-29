中度风险成年人续打加强针 世卫：好处微乎其微

（法新社日内瓦28日电） 世界卫生组织（WHO）今天表示，世卫已不再建议一般、中度风险的成年人接种额外的COVID-19（2019冠状病毒疾病）加强针，因为这么做的好处微乎其微。

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世卫免疫专家战略谘询小组（Strategic Advisory Group of Experts on Immunisation, SAGE）在开完半年一次的例会后，针对疫苗接种一事发布更新版建议。

世卫指出，免疫专家战略谘询小组的新建议反映出主流Omicron变异株的影响，以及透过感染和疫苗接种达到现在人口中的高度免疫状态。

免疫专家战略谘询小组基于重症或死亡风险提出3种简化过的新疫苗接种优先级别，分别为高度、中度和低度。

世卫疫苗专家表示，对于已经接种COVID-19基础剂和一剂加强针的一般、中度风险成年人来说，接种额外加强针并没有风险，只是效益不大。

中度优先级别族群包括年龄通常在60岁以下的健康成年人，以及患有共病症的孩童及青少年。

免疫专家战略谘询小组建议这个族群接种基础剂和第一剂加强针。

免疫专家战略谘询小组主席诺海尼克（Hanna Nohynek）说：「在中等风险族群方面，已不再建议接种额外加强针。」

她指出，「疫苗很安全，对于预防重症和死亡方面很有效」，但对于中度风险族群来说，虽然接种另一剂疫苗没有害处，「但这些额外加强针的好处其实微乎其微」。

© 2023 AFP