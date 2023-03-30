共享电动滑板车争议不断 巴黎4/2公投决定存废

（法新社巴黎30日电） 为解决共享电动滑板车乱象丛生争议，法国首都巴黎将在4月2日举行公民投票，以决定是否继续放行这类服务。若结果是禁止，将开全球主要城市先例。

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巴黎是世界率先开放共享电动滑板车的城市之一，使用者透过Lime、Dott或Tier等业者的应用程式（app）租用。这种服务受当地年轻人欢迎，常被用来在短程移动时替代大众运输工具。

总部在德国柏林的Tier公关主任勒帕吉（Erwann Le Page）表示，「从象徵意义来说，这场公投非常重要」，因为「这座城市一直是（这类服务的）先锋」。

巴黎在2018年开放共享电动滑板车服务，起初管理混乱，当局后来逐步收紧规定，除了设立专属停放区，并限制行驶速度，也控制业者数量。

尽管如此，电动滑板车横行巴黎街头仍引发争议。行人抱怨鲁莽驾驶，且发生了大量相关死亡事故，凸显这项交通工具的危险性。目前只要年满12岁就能租用。

巴黎市长伊达戈（Anne Hidalgo）面临市区街头屡见违规的压力，今年1月宣布将举行公投来解决是否允许共享电动滑板车的争议。

这名社会党籍市长支持以单车代步。她今天接受法新社访问时呼吁市民投下反对票，并称电动滑板车是巴黎人生活的「紧张与焦虑来源」。

公投结果不会影响个人拥有的电动滑板车。根据法国交通部的数据，去年法国电动滑板车销量达70万台。

而在法国约200个市镇，每天共有约10万趟行程是透过共享电动滑板车移动。

© 2023 AFP