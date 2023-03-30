希望早日抱猫熊宝宝 哥本哈根动物园祭新招

（法新社哥本哈根29日电） 担心园内两只猫熊太慢擦出爱的火花，哥本哈根动物园（Copenhagen Zoo）祭出一项全新策略，盼透过给它们更多时间熟悉对方，来鼓励它们接下来顺利交配。

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这间位在丹麦首都的动物园决定比平常提早一个月让两只猫熊「同处一室」，在天气还没暖起来之前让彼此先热络一番，待交配期一到就不至于大打出手。

猫熊「毛笋」和「星二」2019年春季抵达哥本哈根动物园后，迄今所有交配尝试均告失败。

兽医佛罗斯特．柏泰森（Mads Frost Bertelsen）在声明中说：「我们目前尝试的方法在北极熊和棕熊身上很管用，即使毛笋还要几个星期才准备好，我们仍试着现在就把它们放在一起。」

猫熊通常只有两三天的「暖身」期，园方希望新策略将让毛笋和星二在发情期过去前，有机会重新熟悉彼此，吵吵嘴、消磨怒气。

佛罗斯特．柏泰森说：「猫熊过着独居生活，除了母猫熊一年之中短短几天的发情期外，平时并不喜欢与其他猫熊作伴。」

他补充说：「因此，它们在一起的头几天可能发生相当严重的肢体冲突。」

佛罗斯特．柏泰森说：「问题是，它们并非真的知道该怎么办，而它们一年就只有那么一次练习机会。」

© 2023 AFP