法国监狱飘书香 阅读带来出路

（法新社巴黎30日电） 法国巴黎的桑泰监狱（La Sante prison）里，法律系学生莫嘉妮（Morgane）正和囚犯艾达玛（Adama）讨论作家卡缪（Albert Camus）的经典小说「异乡人」（The Outsider）。

广告 继续浏览后续

艾达玛发现有些语言很刁钻，但他说阅读就像一艘「救生艇」。他告诉法新社：「它让我逃离，去想些别的事。我在脑海中想像那些场景，就像我在导演一出电视节目一样。」

莫嘉妮是慈善机构「阅读带来出路」（Lire Pour en Sortir）的志工。目前法国监狱的容量已超载20%，「阅读带来出路」提倡将阅读作为监狱超载的解方之一。

2015年成立这个慈善机构的律师斯塔拉（Alexandre Duval-Stalla）表示，词汇贫乏是「社会不平等的首要决定性因素」。

他告诉法新社：「你拥有的词汇量愈多，找到工作、融入生活的机会就越大。」

他说，良好的词汇量不仅有助于和法官交谈，也能在第一时间预防犯罪发生，「我们在罪犯身上发现，所有攻击性和冲动都来自无法自我表达」。

据政府统计，法国约7万2173名囚犯当中，有近1/4不识字。

法国监狱按规定应设立图书馆，但没有鼓励阅读、协助被关押者、举办文化活动的图书馆员。

法国今年1月起实施一项新规定，取消了被关押者只要犯行良好就能自动减刑的规定，如今只能透过证明他们参与文化或工作项目获减刑。但资源的缺乏，意味着许多人无法取得必要项目。

「阅读带来出路」希望协助填补这个缺口，并于2024年前将志工人数倍增、达到500人。但即便如此，法国187所监狱中，仍只有50所能获得服务。

© 2023 AFP