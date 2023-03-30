50年前发明手机 美工程师预测行动装置能战胜疾病

（法新社加州德马30日电） 美国工程师古柏（Martin Cooper）50年前发明手机，被称为「手机之父」。或许现在人们有点太沉迷，但他说，人手一支的精巧手机可谓潜力无穷，未来甚至可能协助战胜疾病。

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94岁的古柏在加州德马（Del Mar）办公室告诉法新社：「看到有人边过马路边滑手机，让我心惊胆跳，他们简直疯了。」

古柏戴着苹果手表（Apple Watch），手上拿着高阶iPhone，轮番查看电子邮件、照片、YouTube影片，并操控助听器。但他坦承，市面上有数百万款应用程式，有点眼花撩乱。

古柏说，他的iPhone主要是用来讲电话，与他1973年4月3日用来拨打第一通行动电话的厚重装置相比，肯定是判若云泥。

他当时任职于摩托罗拉公司（Motorola Inc），率领一群设计师与工程师在短时间内全力研发出第一支行动科技装置，免于在新兴市场中遭到淘汰。

摩托罗拉投资了数以百万计美元在这个计画上，希望能击败「贝尔系统」（Bell System）。贝尔系统自1877年创建以来，主宰美国电信业超过一个世纪。

贝尔系统的工程师早在第二次世界大战后就萌生制造行动电话系统的想法，到了1960年代末期，进展到车载电话，需要巨大的电池供应电力。

但古柏认为，这不是真正的行动装置。1972年底，他下定决心要发明一个能随时随地使用的装置。

古柏手边有整个摩托罗拉公司的资源可以运用，他召集了半导体、电晶体与天线方面的专家，焚膏继晷地研发3个月。

到了3月底，他们成功制造出心目中的行动装置，推出DynaTAC（Dynamic Adaptive Total Area Coverage）手机。

古柏说：「这支手机重量超过1公斤，电池续航力大概只够通话25分钟。但这不是问题，因为这支手机很重，拿不了25分钟。」

从这支手机拨出的第一通电话不需要很长，只要打得通就好，而最适合的通话对象就是古柏的竞争对手。

古柏说：「我站在（纽约）第六大道（Sixth Avenue），脑中闪过一个念头：我必须打给我在贝尔系统的对手，乔尔．恩格尔博士（Dr Joel Engel）。」

古柏当时在电话中说：「乔尔，我是古柏…我正在用手提电话跟你讲话。这是一支真正的手机，个人持有、可携带、可手持的手机。」

古柏描述：「另一头一片静默，我觉得他一定气得牙痒痒。」

随着科技进步，手机持续改善人们的生活。古柏说：「手机现在成了人的延伸，可以做很多事。就这点而言，我们还处于起步阶段，才刚开始了解手机可以运用在什么地方。」

「未来，我们可以预期手机能翻转教育、改革医疗照护产业。我知道这听起来很夸大，但我想让大家知道，在一到两个世代内，我们将能战胜疾病。」

他说，就像他的手表能在他游泳时测量心率、手机能监控他的助听器一样，有一天手机将可连结到一系列的身体感测器，在疾病开始发展之前率先侦测出来。

至于人们盯着手机不放的现象，古柏不太担心，新科技总会伴随着挑战。

他说：「一代比一代更聪明…人们会学到如何更有效率地运用手机。人类迟早会搞定的。」

© 2023 AFP