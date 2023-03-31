滑雪相撞挨告 女星葛妮丝派特罗免赔

（法新社洛杉矶30日电） 美国一个陪审团今天就2016年一起度假村滑雪场发生的冲撞事故，判美国女演员葛妮丝派特罗不必为一名年迈退休的视力验光师受伤负责，驳回后者的索赔提告。

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76岁的退休视力验光师桑德森（Terry Sanderson）声称当时在犹他州与葛妮丝派特罗的相撞，害他断了4根肋骨，身心受害延续至今，向葛妮丝派特罗（Gwyneth Paltrow）求偿330万美元（约新台币9800万）。

葛妮丝派特罗反控对方才是肇祸始作俑者，象徵性向对方求偿1美元。

经过8天的民事审理庭后，公园市（Park City）的陪审团无异议采信葛妮丝派特罗的说法，判定这桩发生于2016年的滑雪相撞意外100%的错在桑德森身上。

现年50岁的葛妮丝派特罗听完判决后说：「我觉得若是屈从不实指控，是对我诚信的莫大伤害。对于今天的判决结果我很欣慰。」

现场直播庭讯引发各地关注并成为社交媒体上热门话题，各种表情包应有尽有，还意外让当事人的律师成为明星。

这位奥斯卡女星每天出庭，认真听取证据，包括桑德森声称她撞上他时用力很大，以至于他整个人飞了起来。

但葛妮丝派特罗的律师群找了一堆专家作证，反驳原告声称的撞击情况有违医学与法律常识。他们认为证据显示应是原告从后撞上正与2个孩子滑雪的葛妮丝派特罗。

© 2023 AFP