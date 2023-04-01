法国108岁人瑞钢琴家日练4小时 心境常保年轻

（法新社巴黎1日电） 法国钢琴家柯列特．马兹（Colette Maze）生于1914年6月，已经弹钢琴超过一世纪，且持续在社群媒体上吸引数以千计乐迷。

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马兹出生时，第一次世界大战还没爆发，她最欣赏的作曲家之一德布西（Claude Debussy）也还在世。现年108岁的她每天练习钢琴4小时，并即将推出第7张专辑「弹琴108载」（108 Years of Piano，暂译）。 从马兹在巴黎的公寓往外望，可以看到塞纳河，她小心地在客厅里的3架钢琴之间移动，常保年少时的热情。

她笑着说：「我？我还年轻呢。我不在乎年龄。有些人永远年轻，看到什么都觉得新奇，也有些人什么都不在乎，什么都不爱，连自己老公都不爱，你能想像吗？」

马兹大半生都是钢琴教师，过了百岁生日才开始透过脸书（Facebook）粉丝专页建立自己的广大粉丝群。

她一直维持身体健康，同时不愿放弃典型法国人喜爱的葡萄酒、乳酪和巧克力，启发了许多人。

马兹的儿子法布里斯（Fabrice Maze）是记者，他说：「她为大家带来力量，所以获得极大成功。」法布里斯自豪地说，马兹是少数百岁以上还出专辑的人瑞之一。

马兹还记得德军在一战期间使用的「大贝莎」（Big Bertha）炮弹声，但最常萦绕在心的回忆都与钢琴有关。

她说：「我小时候患有气喘，妈妈会拉小提琴，和我的钢琴老师一起安抚我。」

她还说：「钢琴等同我的人生，我的挚友。我必须去感觉钢琴、听到琴声。」然后她演奏了一曲德布西的「水之映象」（Reflections in the Water）。

马兹5岁开始弹琴，虽然父母不太愿意，她仍进入巴黎音乐师范学院（Ecole Normale de Musique de Paris），师从知名钢琴家柯托（Alfred Cortot）等人。

柯托的弹琴方法是放松全身肌肉，马兹认为，多亏这种方法，让她免受关节炎之苦。

至于保持青春的另一秘方？她说：「我常常跳舞。我需要感受我的肌肉、腹部、大腿、手臂。这些全都要保持活力。」

© 2023 AFP