亚马逊原住民领地吸收空污 年省20亿美元医疗费

（法新社里约热内卢6日电） 最新研究显示，亚马逊雨林中受保护的原住民保留地每年可吸收数万吨空污物质，省下治疗呼吸系统与心血管疾病的医疗费用至少20亿美元（约新台币608亿元）。

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这项长达10年的研究分析巴西亚马逊森林大火对健康的影响。森林大火将大量微粒物质释放到大气，这些物质可以传播数百公里，破坏远方城市的空气品质。

这项发表在「通讯，地球与环境」（Communications, Earth & Environment）期刊的研究指出，森林大火通常由土地掠夺者、放牧者与其他试图侵占森林的人纵火所引致。亚马逊原住民协助保护土地免受这类火灾肆虐，进而拯救了吸收空污的树木，预防上万例可能致命的疾病发生。

研究主要作者、生态健康联盟（EcoHealth Alliance）的普莱斯特（Paula Prist）表示，「众所周知，森林树木通过叶子表面的气孔吸收火灾污染物，但这是我们头一次估算出热带雨林在这方面究竟有多少能耐。」

普莱斯特在声明中指出，「我们的研究结果显示，亚马逊雨林每年可吸收多达2万6000公吨微粒物质，而原住民保留地吸收了其中27%。」

研究人员表示，这项研究发现，原住民保留地的森林每年可预防1500万例疾病发生，保守估计可为医疗保健体系省下至少20亿美元。

许多研究发现，受保护的原住民土地对森林保育发挥关键作用，这些森林吸收污染的能力，也使它们对于遏制气候变化至关重要。 原住民领袖表示，这项新研究为保护原住民土地的案例增添了另一个论据。

原住民希望巴西总统鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva）兑现承诺，重新恢复成立新的原住民保留地，这项计画在极右翼的前任总统波索纳洛（Jair Bolsonaro）主政时喊卡。 巴西原住民协会（Association of Brazil's Indigenous Peoples, APIB）执行协调员图萨（Dinamam Tuxa）说，「这项研究强化了原住民多年来重申的观点。证明了我们的领地在对抗危险的污染...以及气候变迁的重要性。」

© 2023 AFP