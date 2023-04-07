联合国：非洲沙赫尔今年恐近百万儿童严重消瘦

（法新社塞内加尔首都达卡7日电） 联合国儿童基金会（UNICEF）今天警告，受到粮食价格高昂、战事与气候变迁影响，非洲沙赫尔地区有3国今年总计恐有近100万名幼童将出现严重急性营养不良情况。

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联合国儿童基金会在声明中说：「西非3个沙赫尔地区（Sahel）中部国家（布吉纳法索、马利与尼日）今年估计有97万名不到5岁的儿童将严重消瘦。」这3个贫困的内陆国家正在对抗圣战士叛乱活动。

其中尼日的情况预期会最为严重，估计将有43万名儿童受影响；幸亏在政府采取行动改善下，人数料比去年减少14%。

但在马利，有36万7000名孩童预计将变得骨瘦如柴，人数比去年增加逾18%。

联合国儿童基金会西非及中非地区主任波尔瑞尔（Marie-Pierre Poirier）在声明中说：「局势不稳与冲突，使得区域内的脆弱处境增多，我们也愈来愈难帮助到孤立地区的社群。」

联合国儿童基金会还指出，数据显示，今年沙赫尔地区各地都有儿童消瘦增多的情况，包括在贝南、布吉纳法索、喀麦隆、马利、茅利塔尼亚、塞内加尔与多哥等国家的部分地区。

联合国儿童基金会呼吁当地各国政府将儿童摄取营养「列入国家优先事项前几位」，并将更多国家资源投入儿童营养不良的早期预防、发现与治疗。

© 2023 AFP