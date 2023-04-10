超级玛利欧兄弟电影版 北美票房登龙头

（法新社洛杉矶9日电） 「超级玛利欧兄弟电影版」（The Super Mario Bros. Movie）周末在北美开映，票房表现之好，已经让许多分析师看好登上2023年卖座名单之首。

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北美院线联盟（Exhibitor Relations）今天表示，这部动画片在复活节周末估计进帐达1亿4640万美元，开映头5天收入达2亿460万美元。北美院线联盟补充说，这部片「将轻易成为2023年最卖座电影」。

周末北美票房排名第2的是基努李维（Keanu Reeves）主演的「捍卫任务4」（John Wick: Chapter 4），票房1460万美元，是「超级玛利欧兄弟电影版」的1/10。

排名第3是上周末冠军片、克里斯潘恩（Chris Pine）主演的「龙与地下城：盗贼荣耀」（Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves），进帐1450万美元。

讲述耐吉（Nike）开发乔丹（Michael Jordan）「飞人乔丹」篮球鞋系列的新片「AIR」，以1446万美元票房成绩排第4。

排名第5的是恐怖片「惊声尖叫6」（Scream VI），收入330万美元。

排名第6到第10的依序为：「他唯一的儿子」（His Only Son），330万美元；「金牌拳手3」（Creed III），280万美元；「沙赞！众神之怒」（Shazam! Fury of the Gods），160万美元；「欢乐画室」（Paint，暂译），75万美元；「一千零一夜」（A Thousand and One），60万美元。

© 2023 AFP