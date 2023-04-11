科威特媒体推虚拟主播 掀起各界广大回响

（法新社科威特市10日电） 「科威特新闻」推出以人工智慧生成的虚拟主播费哈，计划让「她」在线上播报新闻，掀起各界广大回响。拥有一头金发和浅色眼睛的费哈，代表科威特种族多元。

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「科威特新闻」（Kuwait News）网站的推特帐号8日出现一名虚拟女主播费哈（Fedha），她顶着一头浅色头发，发型俐落，并未以头巾遮盖，身穿黑色西装外套内搭白色上衣。

她用古典阿拉伯语说：「我是费哈，也是科威特新闻首位以人工智慧驱动的虚拟主播。你喜欢什么样的新闻？让我们听听你的意见。」

这个网站隶属于1961年创刊、波斯湾地区第一家英文日报的「科威特时报」。

「科威特新闻」与「科威特时报」副总编辑波夫坦（Abdullah Boftain）说，此举是对人工智慧提供「新的创新内容」的潜力考验。

他说，费哈未来可能采用科威特口音，并在网站的推特帐号播报新闻。这个推特帐号目前有120万人追踪。

波夫坦说：「费哈是一个流行、古老的科威特名字，指的是银这种金属。我们总把机器人外观想成是闪耀着金属色泽的银色，于是便将两者结合起来。」

波夫坦说，费哈的金发和浅色眼睛代表科威特人与外籍人士在这个盛产石油的国家，构成一个种族多元的社会。

他说：「费哈代表着每一个人。」

费哈初次亮相的13秒影片在社群媒体引起广大回响，也吸引记者争相报导。

人工智慧在全球迅速崛起，让人一则以喜一则以忧，AI可用于医疗保健领域并帮助人类解决乏味的工作，但也可能被用来传播假消息或危及某些行业和艺术完整性。

根据无国界记者组织（Reporters Without Borders）发布的2022年新闻自由指数（2022 Press Freedom Index），科威特在180个国家和地区中名列第158。（译者：刘文瑜/核稿：陈昱婷）

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