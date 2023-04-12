枪枝暴力猖獗 调查：美国1/5成人有家人死于枪下

（法新社华盛顿11日电） 根据今天公布的调查报告，每5名美国成人中就有1人有过家族成员沦为枪下亡魂的遭遇。同时，有类似比例民众说他们曾受到枪枝威胁。

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公布报告的凯撒家庭基金会（Kaiser Family Foundation）表示，包括大规模枪击案、自杀与意外等，美国枪枝暴力相关案件猖獗。根据基金会3月中对1271名成人所做调查，有84%美国成人说，他们曾采取预防措施保护自己与家人免于受到枪击危害。

有超过1/3受访者说，由于可能遇到枪枝暴力，他们曾避免前往大量群众聚集之处。另外，有约29%受访者曾买枪保护自己与家人。

美国昨天发生最新一起大规模枪击案，肯塔基州路易维尔市（Louisville）一家银行惊传枪响造成5人死亡。州长贝希尔（Andy Beshear）说，其中一名受害者是他一个「很棒的朋友」。

3月27日，田纳西州首府纳希维尔（Nashville）一所私立小学发生枪击案，造成3名孩童与3名成人死亡。

根据非营利研究组织「枪枝暴力档案」（Gun Violence Archive），2023年迄今有1万1631人命丧枪下，其中4965例是谋杀案、意外与自卫使用枪枝事件，有6666人是举枪自尽。

枪枝暴力档案表示，2022年有2万249人死于与谋杀、意外或防卫引起的枪击案，有2万4000多人以枪枝自我了断。

凯撒家庭基金会表示，有41%美国成人家中摆放了枪枝，在其中44%受访者家中，枪枝是存放在没有上锁的地方。

通报有认识的人遭遇枪击的美国人中，非裔与西班牙语裔人士远高于其他族群，他们普遍觉得受到枪枝暴力威胁，程度比美国白人严重。

调查报告显示，有3/10非裔成人曾亲自目睹有人中弹，比率比白人成人高出超过两倍。

© 2023 AFP