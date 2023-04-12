非二元性别者犯下5死枪案 美推特反LGBTQ假讯息激增

（法新社华盛顿11日电） 美国发生的致命大规模枪击事件引发网路假讯息泛滥，攻击对象是让人想不到的跨性别者。

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警方公布昨天在肯塔基州路易维尔（Louisville）老国民银行（Old National Bank）枪杀5人的凶嫌身分前，4chan论坛便有人揣测枪手是跨性别人士。

凶嫌史特强（Connor Sturgeon）身分公布后，前川普幕僚高卡（Sebastian Gorka）等右派人士随即公开他的领英（LinkedIn）页面截图，并且指出史特强自称是性别认同非二元的人。这促使保守派媒体人士错误地宣称他是跨性别人士。

这助长了推特（Twitter）等平台上反LGBTQ（同性恋、双性恋、跨性别及酷儿）的歧视性假讯息。分析家表示，马斯克（Elon Musk）收购推特以来，假讯息急剧增加。

维权人士担心这种假讯息会带来更多后果，特别是在更多州通过法案限制性别重置手术健保及LGBTQ权利之际。

美国非政府媒体监督组织同性恋反诋毁联盟（GLAAD）主席艾里斯（Sarah Kate Ellis）表示：「反跨性别的极端人士利用这个机会毫无根据地说谎、散播假讯息并攻击跨性别人士。」

「对抗网路仇恨中心」（Center for Countering Digital Hate）3月发布的报告发现，马斯克收购推特后，推特上反LGBTQ言论激增。

「对抗网路仇恨中心」发现，提到LGBTQ「诱奸」儿童的推文在去年10月至今年3月暴增119%，估计5个宣扬这类言论的帐号每年广告营收高达640万美元。

这些帐号包括右派网红，当中不乏曾违反推特打击仇恨言论政策而遭停权、但在马斯克入主后获得复权的帐号。

推特新版验证不再区分公众人物以及订阅推特蓝勾勾的用户，为假讯息的散布起了推波助澜作用。

用户每月支付8美元就能在页面旁显示蓝勾勾，有些人利用这种机制来假冒名人。

© 2023 AFP