NASA公开新模拟火星栖地

（法新社休士顿11日电） 美国国家航空暨太空总署（NASA）今天公开新的模拟火星栖地，内含4间小房、一健身房和大量红沙土，志愿受试者将在栖地居住1年，以体验未来赴火星任务的生活会像是什么样。

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这座设施位于德州休士顿（Houston）太空总署的大型研究基地中，是为「太空人健康与性能探索模拟」（CHAPEA）的3个计画实验而设的。

今年夏天，4名志愿者将开始首度试验，在此期间，太空总署计划监测他们的身心健康，以便对人类处于如此长期隔离中的毅力能有更佳的了解。

CHAPEA实验首席研究员道格拉斯（Grace Douglas）说，有了这些资料，太空总署将更了解太空人在火星上的「资源使用」。

她在一场给媒体的栖地导览中表示：「我们可真正开始了解，我们如何透过什么样的物资供应来支援他们，这些数据对于关键性资源决策，将是非常重要的讯息。」

她又说，如此遥远的任务有着「非常严格且巨大的限制」。

志愿者将在160平方公尺、名为「阿尔法火星山丘」（Mars Dune Alpha）的住宅中生活，其中包括两间浴室、一个种植蔬菜的立体农场、一间医疗护理室、一休闲区和几个工作站点。

居住区经由一个气闸舱连结到「户外」，而这个模拟火星环境的户外，还是建在大机棚中。

太空总署「行为健康与表现实验室」（Behavioral Health and Performance Laboratory）负责人贝尔（Suzanne Bell）说，4名志愿者将使用跑步机模拟户外的长距离跋涉，以采集样本、搜集资料或建造基础设施。

研究人员将定期测试这群人对压力情况的反应，例如限制供水或设备故障等。

这个实验栖地还有另一个特点，就是由3D打印成的。

道格拉斯说：「这是美国太空总署正在研究的一项技术，可望在其他行星或月球表面建立栖息地。」

美国太空总署正处于火星任务准备的早期阶段，而目前主要还是聚焦于2024年阿提米丝（Artemis）登月任务，这项任务目的是要让人类睽违半个世纪后首度重返月球。

© 2023 AFP