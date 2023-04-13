杰哈德巴狄厄遭控性侵 传更多女性出面指控

（法新社巴黎12日电） 法国调查新闻网站Mediapart报导，逾12名女性指控「大鼻子情圣」（Cyrano de Bergerac）男星杰哈德巴狄厄（Gerard Depardieu）性暴力，部分指控可追溯到数十年前。

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74岁的杰哈德巴狄厄先前已因性侵一名法国女星而遭到控告。1990年杰哈德巴狄厄靠着「绿卡」（Green Card）一片在好莱坞打开知名度。

杰哈德巴狄厄透过律师严正否认任何不法。

Mediapart昨天报导指出，又有13名女性出面指控杰哈德巴狄厄，在2004年至2022年间上映的11部电影或电视剧片场或片场外骚扰她们。

检察官办公室今天表示，尚未接获新控告，但正在调查杰哈德巴狄厄2018年涉嫌性侵法国女演员夏洛特阿尔努（Charlotte Arnould）的指控。

Mediapart报导，新指控包括杰哈德巴狄厄「把手伸进内衣裤」、「触摸胯下、屁股或胸部」，以及「不雅的性言词」等等。

报导指出，就算这些据称的性侵行为发生在其他人面前，当事女性抱怨时，片场人员通常也是一笑置之，声称这只是杰哈德巴狄厄惯有的作风。

报导说，这13名女性尚未正式提告，但其中3人已到司法单位制作笔录。其中一名要求匿名的女性说，她这么做是为了「帮助夏洛特阿尔努」，也希望藉此让电影界不再沉默。

© 2023 AFP