美国爵士钢琴大师贾玛尔辞世 享耆寿92岁

（法新社华盛顿16日电） 新闻报导，职业生涯横跨逾70年，对乐坛深具影响力的美国杰出爵士钢琴家、作曲家，同时也是乐队指挥的贾玛尔（Ahmad Jamal）今天去世，享耆寿92岁。

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根据「华盛顿邮报」（The Washington Post），贾玛尔的遗孀赫斯-海伊（Laura Hess-Hey）证实了他的死讯，贾玛尔的女儿苏马雅（Sumayah Jamal）则告诉「纽约时报」（The New York Times），他的死因为前列腺癌。法国和英国的音乐新闻媒体也报导了他的死讯。

贾玛尔与传奇乐手迈尔士戴维斯（Miles Davis）等音乐大师是好友，并影响了迈尔士戴维斯等音乐家的作品，包括钢琴家泰纳（McCoy Tyner）。

本名为琼斯（Frederick Russell Jones）的贾玛尔出生于匹兹堡，在1950年皈依伊斯兰教。他在职业生涯中获奖无数，包括2007年法国着名的文化艺术骑士勋章（Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres），以及2017年的葛莱美终身成就奖（Grammy Lifetime Achievement Award）。

贾玛尔因吸引更多流行乐听众来享受爵士乐而备受称誉。

他的演奏风格简洁，「华盛顿邮报」特别举出他「少即是多的力度变化」。演奏时，他在音符间留白的技巧取得极大的效果。

在「纽约时报」去年的采访中，贾玛尔表示：「每当我坐在钢琴前，我还在不断进步。」他提到：「我到现在还会产生一些新的想法。」（译者：王嘉语/核稿：陈政一）

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