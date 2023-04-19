联合国：44%女性无身体自主权 问题大过人口暴增

（法新社日内瓦19日电） 联合国今天表示，与其执着于全球人口暴增的影响，不如检讨女性生育权利，以提高「人口回复力」。

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联合国人口基金（UNFPA）坦承，世界人口预计将在2080年代达到104亿左右的高峰，许多人对人口数量感到焦虑。

但联合国人口基金表示，重点应放在赋予女性更多权力，让她们对于何时、如何生儿育女拥有掌控力。

联合国人口基金执行长卡内姆（Natalia Kanem）表示：「问题是：『人人都能行使选择生子数量和间隔时间的基本人权吗？』。不幸，答案是不能。」

她说：「44%，也就是几乎一半的女性无法行使身体自主权，无法在避孕、医疗保健以及是否发生性行为或与谁发生性行为方面做出选择，全球近半数怀孕都是不小心发生。」

她说，生育率最高的国家助长全球暖化的责任最小，却受其影响最大。

联合国人口基金在年度「世界人口状况」（State of World Population）报告中发现，最普遍的观点是世界人口太多，但人口破80亿「应该值得庆祝，这是人类在医学、科学、卫生、农业和教育方面取得历史性进步的里程碑」。

卡内姆在记者会上表示，「世界人口在快速地重新调整」，现在世界人口虽然是历来最多，「全球平均生育率却是有记忆以来最低」。

卡内姆表示，未来25年，世界人口最多国家的排序将发生重大变化，印度目前超越中国位居榜首，而到了2050年，刚果民主共和国、埃及、衣索比亚、印度、奈及利亚、巴基斯坦、菲律宾和坦尚尼亚这8个国家将占全球人口预估成长数的一半。

报告指出，全球2/3人口居住在低生育率的国家。

© 2023 AFP