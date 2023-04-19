AI生成图像获世界摄影大奖 德国艺术家惹议

（法新社巴黎18日电） 一名德国艺术家以人工智慧技术生成的作品赢得「索尼世界摄影大奖」（Sony World Photography Awards）引发争议，这名艺术家后来拒绝领奖，主办单位则一度声称遭到误导。

广告 继续浏览后续

德国艺术家艾尔达格森（Boris Eldagsen）断定这类竞赛还没准备好评选人工智慧（AI）作品，因此拒绝领奖。

主办单位原本指控这名艺术家的行为「具误导性」，不过在艾尔达格森今天做出愤怒回应后，大会在后来的声明中收回了这项控诉。

人工智慧工具能让任何人只消快速输入文字提示，就能生成维妙维肖的影像，许多摄影师和艺术家因而害怕自己的生计受到威胁。

人工智慧影像生成器迅速窜红，已经引发一些法律诉讼，因为这种工具是依据大量影像「训练」而来，许多影像可能受到版权保护。

去年，一幅由人工智慧生成的艺术作品在科罗拉多州博览会（Colorado State Fair）上获奖，引发艺术界的反思。

索尼世界摄影大奖今年3月中宣布艾尔达格森的投稿作品赢得创意类奖项，这件作品以棕色调呈现2名女性，并命名为「伪记忆：电工」（Pseudomnesia: The Electrician）。

艾尔达格森当时接受访问，说明自己是如何完成这件作品，还说他想要掀起一场针对人工智慧的辩论。

不过他上周写道：「人工智慧影像和照片不该在这类奖项中互相较量。我有点调皮地递交申请，想看看这个赛事是否已经准备好让人工智慧影像参赛，结果并没有。」

主办单位在初步回应中表示，之前一直期待能与这位艺术家讨论人工智慧影像，但后来「依照他的意愿」撤下这件作品。

主办单位的声明补充表示：「鉴于他的行为和后续声明提到他故意企图误导我们，因此让他提供的保证失效，我们觉得无法再与他进行任何有意义且具建设性的对话。」

但艾尔达格森在自己的网站上写道，颁奖单位说有意交涉一事根本是「胡说」。

他写道：「他们有很多选择，能好好利用这件事情，但他们什么选择也没用上。」他还指控主办单位忽略媒体和其他摄影师提出的问题。

主办单位后来向法新社发送经过编辑的声明，内容移除了指控他们遭到误导的部分，但坚称他们已经准备好要与艾尔达格森交涉，并针对人工智慧进行辩论。

© 2023 AFP