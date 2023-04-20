阿拉巴马州派对枪击案 3人涉鲁莽谋杀被捕

（法新社华盛顿19日电） 美国阿拉巴马州小镇一场「甜蜜16岁」生日派对16日发生枪击案，造成4人丧生和32人受伤。警方今天表示，已逮捕1名成年人和两名青少年，他们被控涉嫌谋杀。

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周末在美国南部小镇达德维尔（Dadeville）所发生的暴力事件，只是最近几天数起大规模枪击事件之一。美国枪枝泛滥，每年都有数万人因枪击丧命。达德维尔是个社区关系紧密的小镇。

阿拉巴马州执法署（Alabama Law Enforcement Agency）表示，他们昨天晚间逮捕了两名未成年人，今天下午逮捕了一名20岁男子。

执法署确认犯嫌是20岁的希尔（Wilson LaMar Hill Jr）、17岁的泰伊．雷克．马科劳（Ty Reik McCullough）和16岁的崔维斯．马科劳（Travis McCullough）。执法署表示，3人都分别被控4项「鲁莽谋杀」罪名。

地方检察官塞格雷斯特（Mike Segrest）说，尽管他们是未成年人，但仍将以成年人涉嫌犯法被起诉；检方说，住院的4名受害者目前情况危急。

塞格雷斯特告诉记者：「我们将确保每一位受害者都能获得正义，而不仅是死者而已。」

18岁的陶德（Philstavious Dowdell）是4名死者之一，他当时正在庆祝妹妹的16岁生日。

陶德是出色的高中校队成员，已获得杰克森维尔州立大学（Jacksonville State University）足球奖学金。

事发几天来，州和地方官员一直面对民众的批评，因为未能公布此一暴力事件的关键细节，包括是否有犯嫌在逃，或在枪击中死亡或受伤。

这场事故中的数十名受害者多数是青少年。而当局至今仍未提供枪手行凶动机相关讯息。

据当地媒体报导，在派对期间，寿星的母亲告诉客人说，她知道有人携带武器，这些人必须离开，于是当场爆发口角冲突，演变成造成4死的枪击事件。（译者：纪锦玲）

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