不敌科技业衰退和股市困境 BuzzFeed关闭新闻部

（法新社纽约20日电） 网路媒体公司Buzzfeed今天宣布关闭新闻部门，这是公司裁员的一环；此一消息标志着网路时代最着名新闻网站之一的结束。

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BuzzFeed公司列举各项挑战，包括科技业衰退和股市艰困，执行长裴瑞迪（Jonah Peretti）也坦承要对新闻部关闭负一部分责任。

裴瑞迪在写给员工的备忘录中说：「我们今天将裁员约15%…并启动结束BuzzFeed News的程序。」

这是最新一则震撼美国媒体业的消息，各家媒体正为读者逐渐减少和广告收入下滑而奋战。

BuzzFeed一向以轰动的新闻内容闻名。消息传出后，这家公司在华尔街股价暴跌超过20%。

裴瑞迪说，公司已作成决定，「不能再以独立组织经营方式来注资BuzzFeed News」。他又说，公司现在将把新闻产出集中在「哈芬登邮报」（HuffPost）网站。

2011年成立的BuzzFeed News曾获得多项大奖，成为新一波网路媒体公司的象徵。其调查报导广受赞誉，曾因报导中国政府在新疆拘留穆斯林而获得2021年普立兹奖（Pulitzer Prize）。（译者：纪锦玲）

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