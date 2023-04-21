国家附属、政府资助等标签 推特全移除

（法新社旧金山21日电） 推特继昨天大举删除蓝勾勾认证后，今天再删除媒体帐号页面的「国家附属」及「政府资助」标签，包括中国的新华社、俄国的「今日俄罗斯」（RT）等都不再有相关标注。

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多个俄罗斯、中国与西方国家主要媒体机构先前被推特冠上「国家附属」或「由政府资助」的标签，如今都已被拿掉。这些标签暗示政府可能插手编辑内容。

截至台湾时间今天下午2时，美国的全国公共电台（NPR）、中国官媒新华社、俄国的今日俄罗斯以及加拿大广播公司（CBC）等机构的推特帐户，相关标签都被撤下。

马斯克上周接受英国广播公司（BBC）采访时表示，推特正力求「精准」且正考虑修改标签，「我们的目标只是尽可能地真实和准确，我们正着手将标签调整为『公共资助』，我认为这可能不会让人太反感」。

已转为马斯克（Elon Musk）旗下的推特，最近几周发生多宗关于为媒体标注国营或政府补助记号的争议。

纽西兰国家广播电台遭推特标注「政府资助」后，17日扬言退出推特；电台认为如此标注给予外界纽西兰政府有介入编采的错误暗示。

美国的全国公共电台与公共电视网（PBS）近日也宣布推特帐号停更，以抗议遭马斯克诋毁。加拿大广播公司也跟进，认为这个标签并未准确掌握到他们的管理体系结构。

瑞典广播电台（Sveriges Radio）也表示将停止发布推文。

在马斯克去年以440亿美元买下推特之前，「国家附属」的标签只会给像新华社、今日俄罗斯等官方喉舌机构。然而这些标签近期扩及到接受公共资助、但政府并未介入编采的新闻机构帐号。

© 2023 AFP