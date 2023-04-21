绿色和平：亚洲晶片制造耗电将飙升 应严肃减排

（法新社首尔20日电） 绿色和平组织今天说，要制造从智慧手机、人工智慧（AI）硬体到车辆等产品所用电子零件当中的晶片，所需能源将在2030年之前飙升，因此大公司有必要承诺认真减少碳排。

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环保团体绿色和平组织（Greenpeace）在一份新报告当中表示，预估到了2030年，全球半导体制造业排放的二氧化碳当量将达到8600万公吨，这是葡萄牙2021年总排放量的2倍多。

绿色和平指出，半导体制造商的高耗电，是全球电子产业碳排放上升的主要原因之一。

绿色和平的报告聚焦于业务在东亚的企业。东亚是全球主要半导体制造商所在地，包括苹果公司（Apple Inc.）的晶片供应商台积电，以及韩国最大晶片制造商三星电子（Samsung Electronics）。

绿色和平表示，东亚的供电网高度依赖天然气和燃煤发电。

根据报告，当中分析的各家企业，均未做出符合联合国（UN）「政府间气候变迁问题小组」（IPCC）所建议的气候承诺，也就是在2030年之前，将全球暖化限制在摄氏1.5度以内或采用100%可再生能源。

绿色和平表示，预估到了2030年，台积电的用电量将增长267%，达到约当台湾1/4人口的用电量，是这份报告研究的所有半导体制造商当中增幅最大的。

绿色和平还说，三星电子75%的耗电量都在韩国境内，但这家公司至今未针对在韩国的业务做出坚定的2030年之前气候承诺。

三星电子去年仅宣布，会致力于让旗下所有全球业务在2050年之前实现净零碳排放。

© 2023 AFP