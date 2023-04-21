美国看牙昂贵 墨西哥小镇每年低价揽客数十万人

（法新社墨西哥洛斯阿勒戈多涅斯21日综合外电报导）每年都有数十万名美国人越过墨西哥边境，来到洛斯阿勒戈多涅斯（Los Algodones）小镇，为的不是阳光和沙滩，而是根管治疗和瓷牙贴片。

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镇上4条主要街道就有约600名牙医，他们提供的疗程价格和美国相比便宜许多。

在边界检查站附近揽客的一名男子开玩笑说：「这是全球每平方公里牙医密度最高的地方。」

对美国人来说，洛斯阿勒戈多涅斯更响亮的昵称是「臼齿城」，早在网路让选择医疗照护服务变得更便利之前，这个名称就靠着口耳相传散播开来。

这座小镇很久以前就乐于接受这个昵称，现在甚至经营一个网址为molarcity.org的网站，帮助潜在病人挑选医师、解决旅途后勤问题。

镇上的竞争相当激烈，每个阳台上都挂着各种颜色的招牌，还有宣传美白牙齿、拔牙和植牙折扣的传单。

即使这里牙医比比皆是，仍有许多需求尚待满足。

在11月至次年4月的旺季，来到「臼齿城」一日游的美国人几乎和镇上的7000名居民一样多。就连在酷热的夏季，每天也约有2000人从加州、亚利桑那州或新墨西哥州来到这里。

不管哪家诊所的价目表，只要看一眼，就能明白这座小镇的生意为何如此兴隆。

65岁的加州人雷恩（Rene）是Uber驾驶，他第一次来到「臼齿城」是为了植4颗牙。他一边用手遮嘴，一边讽刺地说：「加州的牙医想在我嘴里安上相当于一辆特斯拉（Tesla）价钱的东西。他告诉我，整套疗程要5万7000美元（约新台币175万元）。」

在美国和墨西哥受过训练的63岁医师卢比欧（Carlos Rubio）说，患者一开始都是被巨大价差吸引，由于「臼齿城」的价格非常优惠，即使患者必须多次回诊，也远远足够支付旅程中的额外花费。

卢比欧1985年开始执业时，要等4个月才有一名患者上门，现在他每天要看30至35名患者。

美国的牙科诊疗费用一般是透过与工作相关的私人保险来给付，通常设有每年给付上限。

伊利诺大学芝加哥分校（University of Illinois Chicago）资料显示，约1/4的美国人没有牙科保险，而「医疗补助」（Medicaid）等公营保险又未必给付所有形式的牙科诊疗费用。

已退休的巴瑞（David Barry）十多年前就开始在「臼齿城」看牙；他说，许多美国人根本没钱看牙医。

他说：「很多美国人没有牙科保险，或牙科保险给付很少，例如一年1000美元装牙套之类。如果需要大整修，这就不太够，所以我第一次来就处理了不少问题，植了数颗牙，还装了牙套。」

「加州的报价是3万5000美元。我想我在这里大概花了6000或8000美元。」

64岁的巴瑞现居亚利桑那州，他说，许多人误以为墨西哥的牙医品质较差，但事实上，「这里的设备更先进，我老家的牙科还在印模，而这里全改成电子化了」。

今年3月，毗邻美国边界的墨西哥小镇马塔摩洛斯（Matamoros）发生数名美国人被绑架谋杀的案件；但卢比欧说，看不出患者人数减少的迹象。从这起引人瞩目的案件也可以看出美国公民有多踊跃赴墨西哥「医疗观光」。

法新社的受访者当中，没有一个人担心这件事。巴瑞说：「美国是有一些人这么说，但我告诉他们，洛斯阿勒戈多涅斯很安全。」

卢比欧有同样的想法。他说：「我们这里没有这个问题。我们靠观光业为生，也很小心保护它。」

© 2023 AFP