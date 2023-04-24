超级玛利欧兄弟轻松退敌 北美票房三冠王

（法新社洛杉矶23日电） 「超级玛利欧兄弟电影版」（The Super Mario Bros. Movie）本周末在北美院线表现亮眼，估计5820万美元入袋，轻松击退两部新片挑战。

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法新社报导，「超级玛利欧兄弟电影版」上映第3周，是目前为止年度最卖座的电影，美加累积票房4亿3430万美元，国际票房4亿3700万美元。

第2名是血腥恐怖片「鬼玩人：复活」（Evil Dead Rise），在21日起为期3天的周末进帐达2350 万美元；分析师葛罗斯（David A. Gross）表示，对于一部成本仅1700万美元的电影来说，这是一个「绝佳的开映」表现。

盖瑞奇（Guy Ritchie）执导、杰克葛伦霍（Jake Gyllenhaal）主演的战争片「绝地营救」（The Covenant）排名第3，收入630 万美元。 葛罗斯表示，「开映成绩疲弱」，远远低于同类型影片的平均水准。

第4名是基努李维（Keanu Reeves）主演的「捍卫任务4」（John Wick: Chapter 4），收入580万美元入袋，在北美院线上映第5周仍表现强劲。

讲述耐吉（Nike）开发「飞人乔丹」篮球鞋系列的「AIR」（Air），以550万美元进帐名列第5。

排名第6到第10的依序为：「龙与地下城：盗贼荣耀」（Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves），540万美元；「梵蒂冈驱魔士」（The Pope's Exorcis），330万美元；「吸血鬼特助：雷菲尔」（Renfield），310万美元；「宝可噩梦」（Beau Is Afraid），270万美元；「铃芽之旅」（Suzume），160万美元。 （译者：纪锦玲）

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