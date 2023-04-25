加拿大物价飙涨日子苦 求助食物银行人数攀升

（法新社多伦多25日电） 通膨飙升持续挤压加拿大人买菜预算，多伦多（Toronto）「每日面包食物银行」负责人表示，每个月都有数以十万计民众涌入食物银行，其中许多人有正职工作但仍无法维持生计。

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「每日面包食物银行」（Daily Bread Food Bank）执行长海瑟林顿（Neil Hetherington）最近接受法新社访问时说：「这个国家绝对已陷入粮食危机，多伦多市肯定是这样。」

COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情期间，使用「每日面包食物银行」服务的人数增加一倍，每月平均有12万人需要救济，且人流持续成长，今年3月增至创纪录的27万人。

海瑟林顿说，每日面包合作的多伦多地区128家食物银行中，许多新面孔都有全职工作，但他们还是入不敷出。

加拿大3月整体通膨已从去年6月高峰8.1%降至4.3%，但粮食通膨率居高不下，与去年同期相比增加约10%。

海瑟林顿指出，加重加拿大人日常开销重担的还有居住成本，这是因为去年房地产价格暴涨，无论是租屋还是买屋都让加拿大人吃不消。

根据房地产研究公司Urbanation的报告，加拿大最大城市多伦多的套房公寓，每月成本平均来到2124加币（约新台币4万8936元），比去年约380加币高出许多。

民众帕奇森（Ryan Patcheson）18个月前开始来到食物银行，他领取身心障碍补助，但还是不足以生活。

30多岁的帕奇森告诉法新社，「每个月底（从食物银行）得到几袋米与一些马铃薯，影响真的天差地远的」。

在蒙特娄（Montreal），来到食物银行的民众有着同样的绝望感，也有着同样的需要，圣吉尔伯特（Saint-Gilbert）教堂外排了等待领取物资的长长人龙。这座教堂的地下室19日也被阿勒特-上帝协会（Association Alerte-Providence）用来分送食物。

经营阿勒特-上帝协会30多年并在约10年前成立食物银行的亚勒特（Paula Alerte）说，食物银行服务的「需求每周都在增加」，捐赠物资总是不够，所以她有时候会自行购买大量的食物，分送给救济对象。

她说：「我知道每样东西都变贵，但没有食物我们无法生活。需求就是会有。」她停了一会儿，把数袋食物发送给民众，之后又说：「每个星期三，我都担心没有足够食物发给大家。」

教堂外的排队人龙移动缓慢，队伍内大多是年轻人、退休人士与移民。

20岁的乌克兰人斯洛博迪努克（Sofiia Slobodianiuk）最近落脚加拿大，这是她第一次来到食物银行。她说：「超市的蔬菜对我来说真的太贵了，所以我只好求助食物银行。」

© 2023 AFP