同意AI用她声音写歌 马斯克前女友：但得分我版税

（法新社纽约24日电） 全球首富马斯克的前女友、加拿大歌手格莱姆斯今天表示，若她能分得一半版税，那么不会介意自己的声音被用在人工智慧（AI）生成的歌曲中。

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35岁的格莱姆斯（Grimes）是词曲创作人，也是制作人和表演工作者，她在Instagram的发文中说，对于AI用她的声音生成歌曲，她会如同与其他艺术家合作相同对待。

格莱姆斯用获认证的IG帐号发文说：「请随意使用我的声音，这么做不会受罚。」

她也说：「任何AI用我的声音成功生成的歌曲，我都会分50%的版税。」格莱姆斯补充表示，她没有和唱片公司签约，所以可以这么做。

格莱姆斯的发文也提到AI模仿加拿大饶舌歌手德瑞克（Drake）和加拿大节奏蓝调歌手威肯（The Weeknd）的声音生成歌曲的新闻。

这首由AI生成的洗脑歌曲Heart On My Sleeve于21日释出，曾短暂出现在Spotify和Apple Music等音乐串流平台，但为德瑞克及威肯发行音乐作品的环球音乐集团（Universal Music Group）称这是侵权行为，并要求平台将该曲下架。

使用AI制作音乐在业界是个争议话题，有些人认为这是侵权，有些人则是赞叹AI的能力。

格莱姆斯是特斯拉（Tesla）执行长马斯克（Elon Musk）的前伴侣，两人育有两个孩子，其中1人是由代理孕母所生。

马斯克曾称AI会威胁到人类，说AI有摧毁文明的潜力，但他仍投资了这项科技。他先前表示将推出名为「真相GPT」（TruthGPT）的AI平台，显然是在向OpenAI开发的热门聊天机器人ChatGPT下战帖。

© 2023 AFP