异世界动漫人气爆棚 死后转生成必备要素

（法新社东京26日电） 没有人会把被货车撞死当作梦寐以求的事，但对于一种人气爆表的日本逃避现实类型动漫来说，却是必不可缺的核心概念。

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「异世界」（Isekai）动漫涵盖广泛的故事情节，当中的角色被转生到另一个世界里。

但其中一种异世界类型往往以严重的撞击揭开序幕：一个苦苦挣扎的主角，有时被描绘为所谓的「鲁蛇」，在惨死后转生为拥有独特能力的英雄。

这种类型的动漫在日本和世界各地掀起新热潮，美国动画串流平台Crunchyroll报告指出，这类动漫「深受欢迎」，包括「关于我转生变成史莱姆这档事」（That Time I Got Reincarnated as a Slime）等作品。

Crunchyroll首席内容长末平朝告诉法新社：「我们看到这类作品在全世界的强劲表现。」

在2021年，中国影音平台哔哩哔哩上最多人观看的前10部日本动漫作品中，就有5部包含异世界故事情节。

异世界类别作品相当热门，以致于专门解释俚语的线上字典Urban Dictionary也收录了isekaied这个词汇，并定义为「被货车辗过获得重生的行为」。

专家和粉丝也表示，这种类别的作品运用了那些自认被低估、对现代生活不满的人们被压抑的挫折感。

有别于传统动漫系列作品往往展现英雄成功驾驭充满敌意的世界，异世界着重于重生的机会。

热门异世界转生作品还包括「无职转生～到了异世界就拿出真本事～」（Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation，简称无职转生），描述一名34岁的「无业处男」遭货车撞击后，转生成为拥有魔法力量的婴儿。

在今年的AnimeJapan动漫展览会上，宣传无职转生和其他作品的摊位前方大排长龙，人潮主要为男性粉丝。

一名50岁男性粉丝向法新社表示：「日本已不再风光，因此这类故事让我认为，人们可能在寻找方法来宣泄压力并逃避现实。」

© 2023 AFP