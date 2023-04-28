加拿大媒体新法 境外串流平台须支持在地产制内容

（法新社蒙特娄27日电） 加拿大联邦参议院今天通过一项争论已久法案，这项新法将要求Netflix、YouTube和Spotify等串流平台采取更多措施支持加国在地音乐和电视节目等产制，否则面临罚款。

广告 继续浏览后续

线上串流法（Online Streaming Act） 创设一个法律框架来规范数位平台，并要求这些平台为具有加拿大在地内容的「创作、制作和发行」做出经济贡献，例如音乐和电视节目及其推广。

这项新法规定，更具体来说，这些串流平台必须着重并推荐加拿大的电视、广播节目播送，包括加国民众使用的英语、法语及原住民语言。

加拿大文化遗产部透过声明指出：「加拿大艺术家、制作人、创作者和我们的文化产业，现在可以指望在数位时代有公平的机会取得成功。」

新立法已在今晚获得王室同意（Royal Assent）正式生效，这是法案完成立法手续前所需的最后一项步骤。

加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）政府长期以来的承诺，即是新法赋予广电监管机构加拿大广播电视暨通讯委员会（CRTC）更多权力，以迫使网路巨擘和其他加拿大媒体一样遵守相同的法规，否则将面临罚款风险。

加拿大电视台和广播电台已被要求播放35%至55%的在地产制内容。

加拿大文化遗产部声明还提到，这项新法目的在于「透过增加投资加拿大文化，以创造公平竞争环境并支持加拿大的创作人和作者」。

© 2023 AFP