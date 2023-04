欧巴马参演Netflix纪录片 访问各行各业美国人

(法新社华盛顿27日电) 美国前总统欧巴马下个月将藉由Netflix的纪录片系列节目重新回到公众视野。节目预告片今天释出,欧巴马在片中探讨工作在美国人生活中所扮演的角色。

欧巴马在推特发文说:「我很兴奋能和你们分享『工作』(Working,暂译)的预告片。」

他补充道:「在这个系列节目中,我与包括服务业、科技业、家庭照护等各行各业的美国劳工交谈,了解他们的工作和对未来的期望。」

在名为「工作:我们整天都在做的事」(Working: What We Do All Day,暂译)的系列节目中,欧巴马谈到一些热门的议题,例如某些工作的吸引力、人工智慧发展带来的影响,甚至是寻找工作的意义等。

欧巴马参与这个系列节目,是受到美国极具影响力的左派人士特克尔(Studs Terkel)的着作「工作」(Working)所启发。

影音串流巨擘Netflix在网站上表示,2017年卸任美国总统的欧巴马,用他着名的声音为这个系列节目作旁白。节目将「开拓方法探索工作的意义,并透过经历和挑战与之连结。」

节目由影视制作公司「康考迪亚工作室」(Concordia Studio)及欧巴马夫妇在2018年成立的Higher Ground Productions共同制作。

Higher Ground制作的纪录片「美国工厂」(American Factory)同样也是关注美国工作文化,曾于2019年赢得奥斯卡金像奖最佳纪录片。

「工作:我们整天都在做的事」将于5月17日在Netflix播出。

© 2023 AFP