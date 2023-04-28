欧巴马参演Netflix纪录片 访问各行各业美国人

（法新社华盛顿27日电） 美国前总统欧巴马下个月将藉由Netflix的纪录片系列节目重新回到公众视野。节目预告片今天释出，欧巴马在片中探讨工作在美国人生活中所扮演的角色。

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欧巴马在推特发文说：「我很兴奋能和你们分享『工作』（Working，暂译）的预告片。」

他补充道：「在这个系列节目中，我与包括服务业、科技业、家庭照护等各行各业的美国劳工交谈，了解他们的工作和对未来的期望。」

在名为「工作：我们整天都在做的事」（Working: What We Do All Day，暂译）的系列节目中，欧巴马谈到一些热门的议题，例如某些工作的吸引力、人工智慧发展带来的影响，甚至是寻找工作的意义等。

欧巴马参与这个系列节目，是受到美国极具影响力的左派人士特克尔（Studs Terkel）的着作「工作」（Working）所启发。

影音串流巨擘Netflix在网站上表示，2017年卸任美国总统的欧巴马，用他着名的声音为这个系列节目作旁白。节目将「开拓方法探索工作的意义，并透过经历和挑战与之连结。」

节目由影视制作公司「康考迪亚工作室」（Concordia Studio）及欧巴马夫妇在2018年成立的Higher Ground Productions共同制作。

Higher Ground制作的纪录片「美国工厂」（American Factory）同样也是关注美国工作文化，曾于2019年赢得奥斯卡金像奖最佳纪录片。

「工作：我们整天都在做的事」将于5月17日在Netflix播出。

© 2023 AFP