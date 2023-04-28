环团漆袭华府博物馆名雕塑 呼吁重视全球暖化

（法新社华盛顿27日电） 气候变迁活动人士今天袭击华盛顿一座博物馆着名法国艺术家窦加的雕塑名作，用涂料涂抹在雕塑的压克力防护罩上。

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美国国家艺术博物馆（National Gallery of Art）通报，法国艺术家窦加（Edgar Degas）的蜡像作品「14岁的小舞者」 （La petite danseuse de quatorze ans）的压克力防护罩上遭到涂抹红色和黑色颜料。

这是北美首度发生此类事件。

美国国家艺术博物馆画廊发给法新社的声明中说，这件「无价」的作品已从展示厅移出，以评估可能遭受的损害。

美国国家艺术博物馆画廊说：「我们明确地谴责这种针对我们艺术品的袭击。」画廊还说，联邦调查局已介入调查。

活动人士说，这次袭击是有关全球暖化。

在「华盛顿邮报」（The Washington Post）发布的一段影片中，一名50多岁的活动人士坐在「14岁的小舞者」雕塑的下方，在这座小型雕塑的压克力防护罩上和底座上被涂了红色涂料，双手沾满红色涂料的她说：「我们需要我们的领导人以严正态度告诉大家，气候变迁的真相。」

声称采取这次行动的团体「宣布紧急状态」（Declare Emergency）在Instagram上写道：「今天，透过非暴力抗争，我们暂时弄脏一件艺术品，以唤醒世人，如果致命的化石燃料公司继续从土地上开采煤炭、石油和天然气，活生生的孩子们笃定受苦受难。」

这个团体敦促美国总统拜登宣布气候紧急状态。

2022年秋天，主要是在欧洲，环保人士加强对艺术作品的袭击，以唤醒更多民众对于全球暖化的关注。

© 2023 AFP