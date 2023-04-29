研究：云层能挟带抗药性细菌 环绕全球

（法新社蒙特娄28日电） 对一个由加拿大和法国研究人员组成的团队来说，地平线上的乌云可能是不好的兆头，这并非预示着风暴即将来临，而是因为有报告显示，这些乌云能远距离挟带具有抗药性的细菌。

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主要研究人员罗西（Florent Rossi）今天接受法新社电话访问时表示：「这些细菌通常生存在叶片等植物表面或土壤里。我们发现它们能够被风带入大气，可以在高空云层中长途旅行，环绕全球。」

这项研究上月发表于「整体环境科学」（Science of The Total Environment）期刊。魁北克（Quebec）拉瓦尔大学（Laval University）和法国中部克勒蒙奥弗涅大学（Clermont Auvergne University）研究人员从云层样本中发现的细菌，找寻抗生素抗药性基因。

研究人员对搜集到的水气进行分析，显示每毫升云水中含有300到3万多个细菌，平均每毫升约有8000个细菌。他们还在细菌中发现29种抗药性抗生素基因亚型。

卫生机关一再警告，随着抗生素在医疗保健和农业中的使用情形持续增加，这些适应性变化正在成为研究所说的「全球重大卫生问题」，使得治疗特定细菌感染变得更加困难，在某些情况下甚至不可能治疗。

© 2023 AFP