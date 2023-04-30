巴黎宝格丽精品店光天化日被抢 损失数百万欧元

（法新社巴黎29日综合外电报导）法国警方和检察官表示，巴黎市中心文当广场（Place Vendome）宝格丽（Bulgari）珠宝精品店今天发生抢劫案，武装歹徒在光天化日下劫走估约数百万欧元的物品。

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法新社报导，警方消息人士引述初步讯息说，当地时间下午1时45分左右，3名嫌犯骑着两辆摩托车进入这家位在热门旅游区的名品店。

消息人士说，其中两人携带了长武器且击中一名保安人员。

另一名熟悉调查的消息人士告诉法新社说，估计有数百万欧元的损失，但整个受损范围有多大仍在评估中。

同一家宝格丽精品店2021年9月时也在大白天遭遇打劫，当时歹徒抢走约1000万欧元（约新台币3亿4420万元）的物品。

上传至社群媒体的影音似乎显示，两辆大型黑色摩托车停在珠宝店门前的人行道上。一名戴着安全帽、带枪、身穿黑色衣服的男子似乎在把风。

随后，见到3名男子骑着两辆摩托车逃离现场。

巴黎检察官办公室表示，已对此案展开调查。

2021年宝格丽精品店遭劫时，其中有一名劫匪被警察打伤腿部而被逮捕，之后遭到起诉并入狱。

另两名嫌犯于2022年6月落网。当时他们年纪分别为26岁和37岁，两人同样被起诉并遭审前羁押。（译者：纪锦玲）

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