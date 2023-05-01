超级玛利欧兄弟 2023年首部票房破10亿美元电影

（法新社洛杉矶30日电） 分析师今天表示，「超级玛利欧兄弟电影版」（The Super Mario Bros. Movie）周末在北美院线轻松保持票房龙头地位，迄今的全球累积票房已突破10亿美元大关。

广告 继续浏览后续

追踪票房表现的北美院线联盟（Exhibitor Relations）最新数据指出，「超级玛利欧兄弟电影版」4月28日至30日在美国及加拿大的票房预计进帐4000万美元，北美累积票房达4.9亿美元。

而在海外票房达5.32亿美元情况下，「超级玛利欧兄弟电影版」全球累计收入达10.2亿美元。

多媒体娱乐新闻「好莱坞报导」（The Hollywood Reporter）指出，这使得「超级玛利欧兄弟电影版」成为今年首部登上「10亿美元俱乐部」的强片，也是史上第10部拿下这个成绩的动画片。

莉莉苏利文（Lily Sullivan）及艾莉莎萨瑟兰（Alyssa Sutherland）主演的血腥恐怖片「鬼玩人：复活」（Evil Dead Rise），连续第2个周末排名第2，进帐约1220万美元。

改编自茱蒂布伦（Judy Blume）同名小说的喜剧剧情片「神啊，你在吗？」（Are You There God? It's Me, Margaret，暂译），以约680万美元表现排第3。分析师葛罗斯（David A. Gross）指出，这对一部青春成长类型电影来说，「开映表现堪称中规中矩」，同时点出这部片的「影评及观众评分都相当出色」。

第4名是基努李维（Keanu Reeves）主演的「捍卫任务4」（John Wick: Chapter 4），票房收入约500万美元，在北美院线上映第6周仍表现强劲。

第5名是迪士尼公司（Disney）重新上映的「绝地大反攻」（Return of the Jedi），约480万美元入袋，凸显「星际大战」（Star Wars）系列片历久不衰的魅力。

第6到第10的电影依序为：「龙与地下城：盗贼荣耀」（Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves），410万美元；「Air」（Air），400万美元；「庞妮．塞尔文II」（Ponniyin Selvan: II，暂译），370万美元；「绝地营救」（The Covenant），360万美元；「SISU：黄金硬汉」（Sisu），330万美元。

© 2023 AFP