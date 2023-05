加拿大民谣歌手戈登莱特福特逝世 享寿84岁

(法新社多伦多1日电) 加拿大传奇民谣创作歌手戈登莱特福特(Gordon Lightfoot)今天逝世,享寿84岁。他的歌曾获「猫王」艾维斯普里斯莱等人翻唱,巴布狄伦还称他是最喜爱的音乐人之一。

广告 继续浏览后续

戈登莱特福特在1960与70年代成为国际知名的民谣音乐明星。他的脸书(Facebook)官方帐号今天发布贴文表示:「戈登莱特福特今天晚间7时30分在多伦多一所医院辞世。」声明并未提供逝世原因,仅表示「更多资讯稍晚补充」。

莱特福特出生在加拿大安大略省(Ontario),后来游走加拿大与美国民谣乐坛,与同期歌手琼妮密契尔(Joni Mitchell)和尼尔杨(Neil Young)齐名。

戈登莱特福特创作的歌曲题材广泛,从失败的婚姻到加拿大乡间的优美。名曲包括「艾德门费兹杰罗号船难」(The Wreck of the Edmund Fitzgerald)、「清晨的雨」(Early Morning Rain)和「如果你能看懂我的心」(If You Could Read My Mind)。他在加拿大常被赞誉为是一位现代诗人。

包括「猫王」艾维斯普里斯莱(Elvis Presley)、美国民谣乐巨星巴布狄伦(Bob Dylan)、美国歌手哈利贝拉方提(Harry Belafonte)和美国摇滚乐团「死之华」(The Grateful Dead),都翻唱过戈登莱特福特的歌曲。

巴布狄伦曾称戈登莱特福特是他最喜爱的创作歌手之一。他说:「我想不到有任何一首(戈登莱特福特的)歌是我不喜欢的。」

戈登莱特福特对于自己的才华态度则保守许多。他曾告诉加拿大「环球邮报」(The Globe and Mail):「有时我不知道为何自己被称为代表人物,因为我真的不这么看待自己。」

尽管如此,加拿大知名摇滚乐团「匆促乐团」(Rush)主唱盖迪李(Geddy Lee)在一部关于戈登莱特福特的2019年纪录片当中,仍称他是加拿大的「桂冠诗人,是我们的代表性创作歌手」。

戈登莱特福特虽是20世纪晚期的民谣与民谣流行乐明星,但他的受欢迎程度加上持续写歌,使得他直到今年4月还在国际巡回演出。但他当时已因未具体说明的健康因素而取消今年所有巡演场次。

© 2023 AFP