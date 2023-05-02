加拿大民谣歌手戈登莱特福特逝世 享寿84岁

（法新社多伦多1日电） 加拿大传奇民谣创作歌手戈登莱特福特（Gordon Lightfoot）今天逝世，享寿84岁。他的歌曾获「猫王」艾维斯普里斯莱等人翻唱，巴布狄伦还称他是最喜爱的音乐人之一。

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戈登莱特福特在1960与70年代成为国际知名的民谣音乐明星。他的脸书（Facebook）官方帐号今天发布贴文表示：「戈登莱特福特今天晚间7时30分在多伦多一所医院辞世。」声明并未提供逝世原因，仅表示「更多资讯稍晚补充」。

莱特福特出生在加拿大安大略省（Ontario），后来游走加拿大与美国民谣乐坛，与同期歌手琼妮密契尔（Joni Mitchell）和尼尔杨（Neil Young）齐名。

戈登莱特福特创作的歌曲题材广泛，从失败的婚姻到加拿大乡间的优美。名曲包括「艾德门费兹杰罗号船难」（The Wreck of the Edmund Fitzgerald）、「清晨的雨」（Early Morning Rain）和「如果你能看懂我的心」（If You Could Read My Mind）。他在加拿大常被赞誉为是一位现代诗人。

包括「猫王」艾维斯普里斯莱（Elvis Presley）、美国民谣乐巨星巴布狄伦（Bob Dylan）、美国歌手哈利贝拉方提（Harry Belafonte）和美国摇滚乐团「死之华」（The Grateful Dead），都翻唱过戈登莱特福特的歌曲。

巴布狄伦曾称戈登莱特福特是他最喜爱的创作歌手之一。他说：「我想不到有任何一首（戈登莱特福特的）歌是我不喜欢的。」

戈登莱特福特对于自己的才华态度则保守许多。他曾告诉加拿大「环球邮报」（The Globe and Mail）：「有时我不知道为何自己被称为代表人物，因为我真的不这么看待自己。」

尽管如此，加拿大知名摇滚乐团「匆促乐团」（Rush）主唱盖迪李（Geddy Lee）在一部关于戈登莱特福特的2019年纪录片当中，仍称他是加拿大的「桂冠诗人，是我们的代表性创作歌手」。

戈登莱特福特虽是20世纪晚期的民谣与民谣流行乐明星，但他的受欢迎程度加上持续写歌，使得他直到今年4月还在国际巡回演出。但他当时已因未具体说明的健康因素而取消今年所有巡演场次。

© 2023 AFP