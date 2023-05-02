有安全疑虑 三星禁员工用公司电脑上ChatGPT

（法新社首尔2日电） 韩国科技大厂三星电子今天宣布，由于发现相关技术遭到「不当使用」的案例，禁止行动装置与家电部门员工利用公司电脑使用聊天机器人ChatGPT等生成式人工智慧（AI）服务。

广告 继续浏览后续

自从微软（Microsoft）支持的ChatGPT去年11月上线后，各界对聊天机器人的兴趣大增。ChatGPT能靠着简短提示词生成散文、歌曲、试题甚至新闻文章，引发全球热潮，但批评人士对于这类AI工具如何收集和处理资料感到担忧。

近几个月来，包括高盛（Goldman Sachs）在内的一些重要金融公司都已禁止或限制员工使用ChatGPT这类平台。如今，全球最大记忆体晶片和智慧手机制造商三星电子（Samsung Electronics）也加入行列。

三星的一名代表告诉法新社，这道禁令适用于行动装置与家电部门员工。另据法新社取得的一份内部备忘录，三星称正努力寻找「让员工在安全获得保障的环境下」使用生成式AI服务的方法，「以让工作效率与便利性能够提升」。 备忘录写道：「在这些措施到位之前，我们暂时禁止在公司拥有的电脑上使用生成式AI服务。」三星并建议员工，在公司以外场所使用私人电脑登入这类平台时，也尽量不要上传与工作有关的资讯。

三星指出，有出现员工「不当使用」ChatGPT这类功能的「一些情况」。此外三星未透露更多细节。

根据备忘录，三星的内部调查发现，有超过6成的员工认为，利用公司装置使用生成式AI平台，将导致安全性风险。

© 2023 AFP