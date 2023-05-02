美孕妇怀胎17周羊水早破 寻求堕胎碰壁政府要查

（法新社华盛顿1日电） 美国密苏里州一名孕妇去年在怀孕第17周时，羊水提早破裂，有生命危险。政府官员今天说，中西部的两家医院拒绝替这名女子执行紧急堕胎手术，违反了联邦法律。

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密苏里州贾普林市（Joplin）居民法默（Mylissa Farmer）去年8月怀孕17周时羊水破裂，市内医院和240公里外的堪萨斯市（Kansas City）另一家医院都拒绝替她堕胎。

密苏里州禁止堕胎，但若孕妇有健康风险，则不在此限。堪萨斯市虽然也在密苏里州，但那家医院位于堪萨斯州州界上的郊区，而堪萨斯州允许在怀孕22周之前堕胎。

医师认定法默应终止妊娠，也认为她有可能出现危及生命的感染，但由于胎儿仍有心跳，决定不执行堕胎。

美国妇女法律中心（National Women's Law Center）为此向联邦医疗服务中心（Centers for Medicare and Medicaid Services）申诉，这所机构隶属于卫生及公共服务部（US Department of Health and Human Services），有权调查受惠于政府健康保险计画的医院。

妇女法律中心今天在一篇文章中表示：「法默承受巨大的痛苦、恐惧和羞辱，因为这些医院无视医师的医疗判断。她满怀悲痛，又担心自己的性命，只好开了数小时车，跨越3个州，终于在3天后于伊利诺州获得治疗。她获得必要照护时已开始阵痛，她非常痛苦，可能出现了感染，她觉得崩溃、绝望、自尊受伤。」

医院管理阶层担心堕胎手术会让他们陷入法律风险。自美国联邦最高法院去年6月推翻「罗诉韦德案」（Roe v. Wade）裁定对堕胎权的保障之后，各州开始各行其是，上述案例凸显了这种现象引发的混乱。

卫生及公共服务部长贝塞拉（Xavier Becerra）透过声明宣布要调查这两家医院，他说：「幸好这名患者存活下来。但她本来就不该经历那样恐怖的折磨。」

贝塞拉说：「我们希望她和所有与她一样的患者知道，我们会尽全力保护她们的生命和健康，并依据法院命令加以调查，在我们的合法权限内彻底执法。」

贝塞拉还说，他今天发函提醒全国医院，依据「紧急医疗和分娩法」（Emergency Medical Treatment and Active Labor Act），不管各州法律为何，医院在医疗紧急情况下都负有提供堕胎的「专业和法律责任」。

© 2023 AFP